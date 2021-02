"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 23 février 2021 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage exceptionnelle du mardi 23 février 2021 met en jeu l'impressionnante somme de 210 millions d'euros. Il vous reste encore quelques minutes pour jouer avant de découvrir les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 23 février à 18h51] Devenir riche en quelques secondes, avec pour seuls efforts remplir une grille de jeux et débourser 2,5 euros, c'est le rêve vendu par la Française des Jeux, avec l'Euromillions. Ce mardi 23 février, c'est encore plus vertigineux : les résultats de l'Euromillions de ce soir pourraient bien rendre un joueur (très chanceux) riche de quelque 210 millions d'euros. De quoi s'acheter un joueur du PSG ou bien s'offrir une vie d'opulences matérielles. Le résultat du tirage de ce mardi sera connu un peu après 21h45, même si le tirage a lieu en réalité aujourd'hui vers 21h05. Il est à retrouver sur cette page ou bien sur le site officiel de la Française des Jeux. Le tirage du jeu annexe, appelé "My Million" et qui permet à l'un des joueurs, via un tirage au sort, de décrocher un chèque d'un million d'euros, a lieu vers 20h20. Il est aussi possible d'obtenir les résultats de l'Euromillions par téléphone, au 3256 (0,35 euros par minute).

Pour jouer à l'Euromillions et participer au tirage de ce mardi 23 février 2021, il faut faire valider au moins une grille avant 20h15 soit dans un point de vente FDJ (attention aux horaires de couvre-feu, bien entendu) soit sur Internet, sur le site officiel de la Française des Jeux. Si vous ne décrochez pas le jackpot, ce qui très probable compte tenu des probabilités infimes que votre billet corresponde au tirage du jour, il est tout de même possible que vous ayez décroché un gain de rang inférieur, qui peut aller de quelques euros à quelques centaines de milliers d'euros (pour les plus chanceux). La FDJ propose un "simulateur de gains" une fois le tirage d'aujourd'hui effectué : il suffit de rentrer les numéros de votre grille et vous saurez instantanément la somme remportée, si tant est que vous ayez coché certains bons numéros.

Vendredi 19 février, le jackpot de 202 millions d'euros n'a pas été remporté. C'est donc une somme record, 210 millions d'euros, qui est mise en jeu le 23 février. Si un heureux joueur remporte ce jackpot, il sera le plus grand gagnant de l'histoire de l'Euromillions. Il ou elle détrônerait ainsi le précédent record avait été décroché par un Français. Le 11 décembre dernier, ce joueur anonyme avait gagné 200 millions d'euros. La France a raflé 110 des 499 pactoles mis en jeu par l'Euromillions depuis ses débuts en 2004. C'est le pays qui compte le plus de grands gagnants.