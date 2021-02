"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 26 février 2021 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS – Il ne vous reste plus que quelques minutes pour participer au tirage de l'Euromillions du vendredi 26 février 2021. La somme exceptionnelle de 210 millions d'euros est en jeu. Les résultats seront bientôt publiés sur cette page.

[Mis à jour le 26 février 2021 à 19h08] C'est un grand jour pour les fidèles de l'Euromillions. Ce vendredi 26 février, les adeptes de la loterie européenne jouent pour remporter un jackpot historique de 210 millions d'euros, remis en jeu mardi dernier. En effet, lors du précédent tirage de l'Euromillions, aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante qui aurait pu lui permettre de remporter cette somme astronomique. Pas question donc d'oublier de valider sa grille d'Euromillions aujourd'hui ! En ligne, cochez vos numéros avant 20h15, sous peine de voir tous vos espoirs de trouver les bons résultats de l'Euromillions s'envoler !

Pour rappel, le dernier record des gains de l'Euromillions, en décembre, avait atteint les 200 millions d'euros. Une cagnotte tout aussi alléchante qui avait été décrochée par un Français. Alors, pourquoi pas vous ? Pour mettre toutes les chances de votre côté pour ce tirage de l'Euromillions, vous pouvez vous appuyer sur les numéros qui sont le plus souvent tirés au sort, consultables sur le site de la Française des jeux. Vous pouvez aussi vous en remettre totalement au hasard en cochant tout simplement vos numéros fétiches ou ceux qui vous inspirent le plus au moment de remplir votre grille.

Vous n'avez aucune inspiration ? L'enjeu des 210 millions d'euros de ce tirage de l'Euromillions vous déstabilise ? Pas de panique, vous pouvez sélectionner l'option Flash qui choisira à votre place les numéros de votre grille Euromillions. Une façon aussi de s'en remettre totalement au hasard pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions ! Sachez d'ailleurs que, même si vous n'êtes pas le grand gagnant du jour, vous pourriez tout de même devenir millionnaire grâce à l'Euromillions. Comment ? Pour chaque grille validée, un code My Million vous est attribué. Si ce code est tiré au sort avant les résultats de l'Euromillions, à vous la fortune !

Contrairement au Loto, l'Euromillions est une loterie transnationale. En effet, les joueurs de douze pays peuvent y participer et gagner. Il s'agit ainsi de la plus grande loterie d'Europe. C'est toutefois bien la Française des jeux qui a lancé l'idée de réunir plusieurs sociétés de jeux de différents pays. Résultat : en 2004, les Britanniques, les Espagnols et les Français se regroupent et le premier tirage de l'Euromillions a lieu le vendredi 13 février de la même année avec un jackpot de 15 millions d'euros.