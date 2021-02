"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 27 février 2021, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Quatre millions d'euros sont proposés ce samedi 27 février 2021. Voilà la dernière occasion de commencer le mois de mars… millionnaire !

[Mis à jour le 27 février 2021 à 18h46] À moins de trouver une solution fiable, envisageable, réalisable et surtout efficace pour éradiquer le Covid-19 en moins de 24 heures, vos options sont limitées. Alors, pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite grille en vue du tirage du Loto prévu aux alentours de 20h30/21h ? Quatre millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats. Moyennant 2,20 euros la grille classique, en cas de victoire, aucun investissement ne sera aussi rentable.

Hormis peut-être… Les 2,50 euros misés vendredi soir par un Suisse qui lui ont finalement permis, en remportant le tirage exceptionnel de l'Euromillions, d'empocher le plus gros jackpot jamais proposé à ce jeu de hasard, soit 210 millions d'euros. Vous vous demandez quels chiffres ont pu ainsi lui porter chance ? Il s'agit des 6, 12, 22, 29, 33 et des numéros étoile 6 et 11. Vous l'aurez compris, la combinaison va être compliquée à copier, puisqu'elle contient un chiffre de plus que celle demandée au Loto. Par ailleurs, il n'existe pas non plus de 11 parmi les N°Chance qui s'arrêtent à 10. Mais peut-être que cela vous permettra de trouver l'inspiration ?

Une soirée avec Denis Brogniart bientôt à votre portée ?

Si cela ne suffit pas, pensez à tout ce que vous pourriez faire avec ce pactole si vous trouviez le résultat du Loto ce samedi ! D'accord, le tour du monde ne sera pas pour tout de suite, mais une fois vacciné et l'épidémie de Covid-19 sur le déclin, votre rêve pourrait devenir réalisable. Pour l'heure, vous pourrez, faute de cinémas, de piscines publiques, de théâtres et autres lieux publics ouverts, sans doute investir dans une gigantesque maison dans laquelle vous aurez votre propre "petite ville". Si vous vous installez dans une région où le prix de l'immobilier reste raisonnable, il vous restera sûrement un peu d'argent pour vous offrir, le temps d'une soirée, les services d'une star du petit écran.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Selon une information de Capital, sortie cette semaine, TF1 propose ses cadors du prime time, à savoir 42 "animateurs et journalistes", "pour vos événements internes (animations et conférences) ou pour vos campagnes de communication (brand content, influence, campagne digitale…)". Si à l'origine, TF1 s'adresse avant tout aux entreprises, moyennant entre 10 000 et 20 000 euros hors taxe la journée, vous pourriez éventuellement vous octroyer les services des animateurs Denis Brogniart ou Nikos Aliagas. Peut-être pourront-ils animer votre Koh Lanta maison ou votre The Voice familial !