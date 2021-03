"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 mars 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Et si les 30 millions d'euros proposés pour ce nouveau tirage de l'Euromillions étaient pour vous ? Seule manière d'être fixé ? Tenter de trouver les résultats du jour…

[Mis à jour le 5 mars 2021 à 19h44] Le 4 ? Le 23 ? Le 2 ? Le 50 ? Le 34 ? Et pourquoi pas le 28 et le 42 ? Pas toujours évident de choisir ses chiffres quand on joue, qui sait, son avenir ! Le tout est pourtant de se lancer. Mais gare aux mauvais perdants ! Le tirage de l'Euromillions n'est pas fait pour eux. Il s'adresse davantage aux rêveurs et aux adeptes du grand frisson qu'aux personnes dans un réel besoin d'argent. En effet, si ce passe-temps s'adresse a priori à toutes les bourses, le prix de la grille classique étant fixé à 2,50 euros, pour les personnes en grande précarité financière, mieux vaut sans doute s'abstenir car les chances de trouver le résultat de l'Euromillions et d'empocher ce vendredi 5 mars les 30 millions d'euros sont bien maigres.

On parle en effet d'une chance sur… 139 838 160. En probabilité, c'est 0,000 000 72%. La faute au nombre de participants ? Le tirage de l'Euromillions concernant pas moins de neuf pays européens, à savoir la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche, on pourrait en effet penser que le nombre de joueurs qui tentent leur chance chaque mardi et vendredi ne serait pas étranger à cela. Mais il n'en est rien. Si un seul joueur participait au tirage de l'Euromillions, il aurait les mêmes chances que si toute la planète prenait les paris. La chance des joueurs dépend avant tout du nombre de combinaisons possibles. Avec cinq chiffres à choisir parmi 50, et deux numéros étoile à déterminer parmi une douzaine, cela fait des millions de combinaisons susceptibles de sortir lors de chaque tirage de l'Euromillions.

Trente millions d'euros, ça correspond à quoi ?

Quoi qu'il en soit, il est possible, comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Mais au fait, à quoi équivalent tous ces millions d'euros en jeu ? Pas facile de se rendre compte d'une telle somme. Mais il s'agit tout simplement de 25 000 smic, soit 2 083 années de revenu minimal en perspective. C'est également le prix de plus de 27 millions de baguettes traditionnelles ou encore 5 millions de menus kebab. Pour les nostalgiques, on peut aussi parler de 3 750 000 places de cinéma. Bref, en cas de victoire au tirage de l'Euromillions, vous pourriez empocher un beau gros lot !