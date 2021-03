"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 6 mars 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Êtes-vous l'heureux gagnant du tirage du Loto ? Ce samedi 6 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait de remporter pas moins de 7 millions d'euros. Les résultats ont enfin été dévoilés et sont à retrouver sur notre page.

[Mis à jour le samedi 6 mars 2021 à 21h20] Aurez-vous la chance de devenir multimillionnaire ? C'est en tout cas ce que proposait la Française des jeux (FDJ) avec un pactole qui s'élevait à 7 millions d'euros, ce samedi 6 mars 2021. Pour espérer remporter cette jolie somme, il vous suffisait de participer au tirage du Loto avant 20h15. L'heure du verdict a sonné ! Les résultats ont été révélés et sont à retrouver ci-dessous. Si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, sachez que les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis.

Le tirage du Loto du 6 mars 2021 :

11-22-3-13-30 et le N°Chance 8 (gagnant en Loire-Atlantique)

Joker+® 2 264 961

Résultats Option 2nd tirage : 29-18-6-13-24

Les 10 codes gagnants à 20 000 euros : I 4994 0567 - J 0130 9541 - L 0928 0080 - L 5761 5973 - M 992 0 6816 - O 4203 0996 - T 0493 2718 - U 8114 8691 - V 3072 1876 - W 0371 6953

Si vous souhaitez tenter votre chance lors du prochain tirage, voici un petit rappel des règles qui sont très simples : procurez-vous une grille dans un bureau de tabac près de chez vous ou sur le site de la Française des jeux, cochez six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Grâce au second tirage, vous aurez également la possibilité de gagner au moins 100 000 euros.

