"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 mars 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du samedi 13 mars 2021 sont à découvrir immédiatement sur cette page.

[Mis à jour le 13 mars 2021 à 20h53] Entre le confinement le week-end, pour certains, et le couvre-feu à 18 heures pour les autres, la période n'est pas particulièrement réjouissante. Rien de mieux pour se remonter le moral que quelques millions d'euros en plus sur son compte en banque. Le tirage du Loto du samedi 13 mars 2021 mettait en jeu la somme de 4 millions d'euros. Il est temps de découvrir les résultats.

Le tirage du Loto du samedi 13 mars 2021 :

47 - 22 - 19 - 4 - 10 et le numéro chance : 8 (pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 43 - 44 - 9 - 3 - 5

Joker+ ® : Indisponible

Les 10 codes gagnants à 20 000€ : C 9284 6223 - E 3218 8672 - F 5496 7956 - G 4990 0998 - G 7774 0334 - H 1558 8928 - K 7691 7307 - N 3284 5221 - Q 9674 2505 - S 5712 6751

Les chances de gagner au Loto sont infimes. Pour gagner le gros lot, ce qui revient à trouver les 5 numéros ainsi que le numéro chance, vous avez une chance sur plus de 19 millions. Pour un plus petit jackpot, avec seulement 2 numéros trouvés, vos chances sont de 1 sur 16. Enfin, les joueurs ont une chance sur 5,99 de remporter une somme en général. Les gains du Loto commencent à 2,20 euros et vont jusqu'à 2 millions d'euros, le jackpot minimum, en passant par 10, 1 000 ou 100 000 euros. Depuis les débuts du jeu, 16 000 Français ont misé sur les bons numéros.

Malgré ces statistiques, certains joueurs ont eu la chance de leur côté et ont rempli leur grille avec les bons numéros. Mais pour devenir millionnaire, encore faut-il vérifier si vous avez remporté le jackpot et vous faire connaître auprès de la Française des jeux. Plusieurs joueurs ont ainsi trouvé les bons numéros et n'ont pas récupéré leur gain, parce qu'ils ont jeté leur ticket ou qu'ils ont oublié de vérifier s'ils avaient remporté le jeu. À l'inverse, en septembre, deux gagnantes de l'Hérault ont caché leur ticket gagnant sous un tapis pour éviter qu'une personne mal intentionnée le récupère.