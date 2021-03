"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 30 mars 2021 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS – Ne passez pas à côté de l'incroyable cagnotte de 125 millions d'euros mise en jeu par le tirage de l'Euromillions ce mardi 30 mars ! Il est encore temps de tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions.

[Mis à jour le 30 mars 2021 à 19h] Encore un jackpot qui fait rêver du côté de l'Euromillions. Ce mardi 30 mars 2021, le tirage de l'Euromillions met en effet en jeu pas moins de 125 millions. Une somme faramineuse qui pourrait enfin vous permettre de réaliser tous vos rêves les plus fous… à condition, bien sûr, de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Pour cela, la première étape, indispensable, est de remplir votre grille d'Euromillions, avec vos chiffres préférés, les dates d'anniversaire de vos proches ou selon votre inspiration du moment.

Plus précisément, sur votre grille d'Euromillions, il vous faudra cocher cinq numéros entre 1 et 50, et deux numéros étoile entre 1 et 12. Le tout, avant 20h15, sous peine de voir tous vos espoirs de trouver les bons résultats de l'Euromillions s'envoler ! Une fois cette étape remplie, il ne vous reste plus qu'à attendre 21h pour découvrir d'abord le code My Million, qui permet à un joueur de remporter un million d'euros à chaque tirage de l'Euromillions. Enfin, vers 21h30, tous les résultats de l'Euromillions seront à retrouver sur notre page. La chance va-t-elle être de votre côté ?

Vous n'avez pas d'inspiration pour remplir votre grille d'Euromillions ? Alors laissez le hasard, ou plutôt l'option Flash, décider à votre place. Avec cette option, vos numéros sont en effet cochés aléatoirement. Et si vous voulez votre toutes les chances de votre côté pour ce tirage de l'Euromillions en cochant plusieurs grilles, l'option Flash multiple est pour vous ! Enfin, vous avez aussi la possibilité, pour un euro de plus, d'activer l'option Étoile+ qui vous donne une chance sur quatre de trouver les bons résultats de l'Euromillions !