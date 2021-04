Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 avril 2021 en direct

RESULTATS LOTO - Mercredi 7 avril 2021, le tirage du Loto met en jeu 12 millions d'euros. Un jackpot qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 7 avril 2021 à 19h01] Trois fois par semaine, le Loto met en jeu des sommes qui laissent rêveur. Le lundi, le mercredi et le vendredi, ce sont plusieurs d'euros mis en jeu par la Française des jeux. Ce mercredi 7 avril ne déroge pas à la règle, et permettra peut-être à un chanceux ou à une chanceuse de devenir multi-millionnaires. Le Loto du jour offre un jackpot de 12 millions d'euros. De quoi vous offrir 12 villas avec piscine à ou million d'euros, ou un peu plus de six des bouteilles de champagne les plus chères du monde, par exemple. Pour information, il s'agit d'une bouteille de la marque anglais Goût de diamant, vendue pour plus de 1,8 million d'euros en 2013. Peu importe votre rêve, le tirage du Loto aura lieu en début de soirée et les résultats sont à retrouver sur cette page.

Un petit rappel des règles ne fait jamais de mal. Pour jouer au Loto, il faut choisir six numéros à remplir sur votre ticket en papier chez votre buraliste, ou sur une grille numérique en ligne. Les cinq premiers chiffres doivent être compris entre 1 et 49 et le dernier parmi 10 numéros. Vous remporterez le jackpot si et seulement si vous avez tout bon, les numéros et le numéro chance. Il vous faudra beaucoup de chance pour gagner au Loto, vous aurez en fait une chance sur 19 millions de réussir !

Certains peuvent compter sur leur bonne étoile. Depuis ses débuts en 1976, le Loto a fait le bonheur de plusieurs personne devenues millionnaires. Mais tous les gains ne sont pas les mêmes et certains ont touché de plus gros jackpots que d'autres. C'est un joueur du Val-d'Oise qui a remporté le plus gros gain de l'histoire de la loterie française, avec 24 millions d'euros, remportés en juin 2011. À la deuxième place du classement des grands gagnants, on trouve un joueur occasionnel qui a raflé 21 millions d'euros en novembre 2019. Cette même somme a également été remportée par un couple de Montpelliérains qui jouaient, quant à eux, depuis plus de quinze ans.