Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 9 avril 2021 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Les résultats de l'Euromillions sont désormais en ligne. 31 millions d'euros étaient mis en jeu ce vendredi 9 avril 2021.

[Mis à jour le 9 avril 2021 à 21h27] Une fois de plus, le tirage de l'Euromillions a mis des étoiles dans les yeux des joueurs. Ce vendredi 9 avril, ce ne sont pas moins de 31 millions d'euros qui étaient promis à celle ou celui qui décrocherait les bons résultats de l'Euromillions. Une somme qui a de quoi donner les vertiges, surtout lorsque l'on pense à tout ce que l'on peut s'offrir avec autant de zéros sur son compte en banque. Votre vie s'apprête-t-elle à basculer ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique, de nombreux tirages de l'Euromillions restent à venir.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 9 avril 2021 :

Code My Million : QL-627-3053 (Pays de la Loire)

2-8-32-35-44 et numéros Étoiles 8 et 11

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.

Bonne nouvelle pour les Français : l'Hexagone se classe en deuxième position des grands gagnants de l'Euromillions ! En tout, 107 Français ont réussi à décrocher les cagnottes mises en jeu par le tirage de l'Euromillions entre le 13 février 2004 et le 12 juin 2020. Longtemps devant le Royaume-Uni, la France a finalement cédé sa place, puisqu'aujourd'hui le pays britannique se classe en tête de peu avec 108 grands gagnants de l'Euromillions sur la même période. L'Espagne arrive ensuite en troisième position, avec 103 joueurs ayant réussi à trouver les bons résultats de l'Euromillions.