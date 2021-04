Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 14 avril 2021 [EN LIGNE]

RÉSULTATS LOTO – Deux millions d'euros étaient promis ce mercredi 14 avril 2021 à qui trouverait les résultats du Loto. Le verdict est tombé. Découvrez-le sans plus attendre...

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 20h58] Le tirage du Loto de ce mercredi 14 avril 2021 a-t-il fait de vous un heureux millionnaire ? Mauvaise nouvelle, il semble qu'il n'y ait aucun grand vainqueur. Mais si personne n'a trouvé la totalité des résultats du Loto, peut-être en aurez-vous tout de même découvert une partie ? Dès le N°Chance en poche, il est en effet possible de toucher un petit quelque chose. Le mieux est encore de vérifier par vous-même.

Le tirage du Loto du 14 avril 2021 :

20-23-25-27-47 et le N°Chance 6 (Pas de gagnant)

Joker+ : 0 293 455

Le 2nd tirage du Loto : 23-40-18-11-16

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 7674 9170 - E 7555 0059 - G 4290 5939 - I 8139 1470 - I 9720 0060 - L 5848 0064 - M 7420 8649 - O 5027 6310 - T 4054 3723 - T 6202 4609

Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage du Loto, prévu samedi 17 avril 2021. La période actuelle vous met le moral à zéro ? La Française des jeux (FDJ) a peut-être la solution pour vous redonner le sourire. Ce samedi, vous aurez la possibilité non pas de gagner deux, mais bien trois millions d'euros grâce au tirage du Loto. Pour toucher ce jackpot, à vous de trouver la bonne combinaison de chiffres sur votre grille. Il sera possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour J. Alors, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à pousser la porte d'un bureau de tabac ou à vous connecter sur le site de la Française des jeux, pour acheter une grille à 2,20 euros. Ensuite, suivez votre instinct et cochez les cases de votre choix : cinq chiffres et un N° Chance.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour sélectionner les numéros de votre grille, libre à vous de miser sur vos chiffres porte-bonheur ou sur des dates symboliques. Sachez cependant que certains chiffres ressortent plus souvent que d'autres. D'après la Française des jeux, six boules ont été tirées de manière régulière entre le 4 novembre 2019 et le 27 mai 2020. Il s'agit du 7, du 30 et du 45 (15 fois), du 10 et du 29 (14 fois), et du 26 (13 fois). Pour le N° Chance, il s'agit du 9 (14 fois), du 8 (12 fois) et du 4 (11 fois). Avis aux amateurs !