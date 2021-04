"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 19 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Deux millions d'euros étaient en jeu pour le nouveau tirage du Loto de ce lundi 19 avril 2021. Avez-vous trouvé les résultats du jour ?

[Mis à jour le 19 avril 2021 à 21h15] Le tirage du Loto a-t-il fait de vous un millionnaire ce lundi 19 avril 2021 ? Si personne ne semble avoir eu assez de chance pour empocher le gros lot de deux millions d'euros, on compte ce soir tout de même deux vainqueurs du rang 2. Ayant tous les deux trouvé les cinq bons chiffres, mais pas le N°Chance et donc pas la totalité du résultat du Loto, ils remportent chacun 75 984 euros. De quoi retenter leur chance 34 538 fois !

Tirage du Loto du lundi 19 avril 2021

17-27-36-44-49 et le N°Chance 1

Joker+ : 1 315 448

Résultats Option 2nd tirage : 4-11-25-33-35

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : C 7173 8614 - D 3549 0481 - J 1886 1794 - J 3546 5387 - J 7295 9407 - M 1017 0260 - P 5554 3318 - S 5004 3020 - S 6528 4281 - U 9428 9615

Il est désormais possible de tenter sa chance pour les prochains tirages du Loto prévus mercredi, samedi et lundi. Dans deux jours, trois millions d'euros seront en jeu. Pour participer, rien de plus facile. Il vous suffit de jouer en ligne ou de vous rendre chez votre buraliste, et ce avant 20h15 le jour du tirage. Une grille du Loto coûte 2,20 euros. Il vous suffira de choisir six numéros : cinq sur une première grille de 49 chiffres et le N°Chance sur une grille composée de dix chiffres. Pour toucher le jackpot, les six numéros doivent correspondre au tirage.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Existe-t-il des techniques pour multiplier ses chances de gagner ? Tout dépend des écoles. Certains décident de jouer à plusieurs et ainsi multiplier leurs chances de gagner, quitte à partager les gains. D'autres encore préfèrent jouer moins souvent, mais en achetant plus de grilles lors d'un seul et même tirage. Quant au choix des chiffres, inutile de sélectionner des numéros sortis récemment... il semble peu probable qu'ils réapparaissent les jours suivants. À moins que... Avec le hasard, difficile d'avoir vraiment des certitudes, mais c'est bien là toute la beauté du jeu !