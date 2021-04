"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 20 avril 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Soixante-neuf millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats ce mardi 20 avril 2021. Le tirage de l'Euromillions vient de rendre son verdict...

[Mis à jour le 20 avril 2021 à 21h41] Le tirage de l'Euromillions de la Française des jeux (FDJ) a dévoilé les résultats du jour. Question : que fallait-il avoir parié ce mardi 20 avril 2021 pour empocher les 69 millions d'euros proposés ? Était-ce le 24 ? Le 38 ? Peut-être le 3 ? Et pourquoi pas le 50 ? Si on ignore encore si grand gagnant il y a eu, chacun est invité à comparer sans plus attendre son résultat de l'Euromillions avec la combinaison gagnante. Qui sait, peut-être vous endormirez-vous millionnaire ce mardi soir ?

Tirage de l'Euromillions du 20 avril 2021

5-17-28-41-46 et les numéros étoile 10 et 11

Et le My Million : ND 401 3611

Il est à présent possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi. Parfois, il suffit de faire confiance à sa bonne étoile. C'est ce que nous apprend l'histoire de cet octogénaire anglais qui a remporté 192 000 euros… sans avoir vu sa grille ! Denis Fawsitt participait depuis des années à l'Euromillions avec son épouse, choisissant toujours les mêmes numéros fétiches. Mais le jour de sa victoire, en se rendant chez son buraliste, Denis Fawsitt avait oublié... ses lunettes chez lui. "J'ai essayé de choisir mes numéros, mais je ne pouvais tout simplement pas. Du coup, j'ai demandé à la dame derrière le comptoir de me donner une grille pré-remplie. C'est clairement l'une de mes meilleures décisions", a raconté le grand vainqueur au journaliste de SudInfo.be.

Quelles sont les conditions pour participer au tirage de l'Euromillions ? Pour jouer, il faut avoir plus de 18 ans et résider en France ou à Monaco. Il est également nécessaire d'avoir un compte bancaire à son nom et de pouvoir fournir une pièce d'identité. Pour le reste, le hasard s'occupe de tout !