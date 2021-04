"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 avril 2021, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Nouveau tirage du loto ce samedi 24 avril 2021 avec en jeu près de 4 millions d'euros ! Arriverez-vous à trouver les bons résultats ?

4 millions d'euros… Qui n'en a jamais rêvé ? Avec cette somme, tous les investissements immobiliers semblent désormais réalisables. Alors plutôt maison dans les vignes en Bourgogne, chalet dans les Alpes ou grand appartement face à l'océan Atlantique ? Avant de bâtir des châteaux en Espagne, il faut d'abord tenter de remporter les bons résultats du tirage du Loto. Pour cela, vous avez deux options. Les plus traditionnels choisiront de se rendre chez leur buraliste, alors que les plus modernes préféreront remplir leur grille sur le site de la Française des jeux (FDJ). Il vous suffit ensuite de choisir six numéros. Les cinq premiers se trouveront sur une première grille de 49 numéros, et le numéro chance est à sélectionner parmi dix numéros. La grille gagnante est celle où les six nombres sont identiques aux résultats du Loto.

Dans le Cotentin, un client du tabac-presse de la Haye-du-Puits vient de remporter la jolie somme de 20 000 euros… ce qui fait le bonheur de toute sa petite famille et des habitués du bar-tabac. C'est le site actu.fr qui nous dévoile cette belle histoire de Christian Aline et de sa collègue Ginette qui partiront bientôt à la retraite. Mais entre temps, ils espèrent à nouveau faire des heureux élus du Loto.