"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 11 mai 2021 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS – Il vous reste un peu plus d'une heure pour participer au tirage de l'Euromillions. Ce mardi 11 mai 2021, 17 millions d'euros sont mis en jeu par la FDJ.

[Mis à jour le 10 mai 2021 à 18h59] Confinés, les Français rêvent à des jours meilleurs : vacances sous les cocotiers, road-trip sur les routes américaines, randonnées au sommet des plus belles montagnes… Le jackpot de 17 millions d'euros, mis en jeu pour le nouveau tirage de l'Euromillions de ce mardi 11 mai 2021, pourrait bien réaliser vos rêves les plus fous. Bonne nouvelle : il vous reste plusieurs heures pour y participer, en vous rendant chez votre buraliste ou via l'application et le site dédiés de la Française des jeux (FDJ).

Si vous avez oublié les règles ou ne les connaissez pas encore, pas de panique, c'est très simple. Quelle que soit l'option choisie, se rendre sur place à votre bureau de tabac ou participer en ligne, les règles ne changent pas : il vous suffit de choisir vos cinq chiffres fétiches, ainsi que deux numéros Étoiles. Une fois la grille validée, il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts en espérant toucher le jackpot. Les résultats de l'Euromillions seront ensuite communiqués aux alentours de 20h45, ainsi que le code My Million, et repris sur cette page dédiée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les tirages de l'Euromillions donnent parfois lieu à des situations cocasses. C'est ce que raconte Closer, dans un papier publié le 10 mai. En effet, un joueur avait validé un ticket gagnant d'Euromillions le 13 février dernier dans un hypermarché de Châteaubriant… mais ne s'est toujours pas déclaré. Il ne se serait pas manifesté pour empocher son gain, pourtant d'une valeur de plusieurs milliers d'euros... Le commerce castelbriantais, où le ticket a été validé, a pourtant multiplié les démarches pour retrouver l'heureux gagnant, comme le rapporte l'Éclaireur. La boutique a notamment déployé une énorme affiche au niveau du bar et lancé un appel sur les réseaux sociaux. S'il ne se fait pas connaître, la cagnotte reviendra dans les caisses de l'État. Affaire à suivre…