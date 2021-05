Météo mercredi 19 mai : quel temps pour la réouverture des terrasses ?

METEO DECONFINEMENT. Dès demain, la France bascule dans la seconde étape du déconfinement avec la réouverture des terrasses. Quel sera le temps près de chez vous ? Les prévisions.

Après des mois d'une insoutenable attente pour de nombreux français, les terrasses des restaurants et des bars pourront enfin rouvrir ce mercredi 19 mai partout en France. Mais cette attente sera-t-elle gâchée par la météo ? Selon les prévisions de Météo France, la tendance devrait être meilleure par rapport aux derniers jours même si de la pluie est prévue sur une bonne moitié de la France. Entre la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Centre de la France, si vous voulez déjà profiter d'un café ou verre en terrasse de bon matin, il faudra probablement prévoir le parapluie avec des averses et des températures fraîches.

© Météo France

Dans l'après-midi, les régions les plus touchées le matin feront cette fois face à des risques d'orages notamment dans la région parisienne et dans le Grand Est. La dégradation sera également toujours présente jusqu'à la région lyonnaise. En revanche, toujours selon les prévisions de Météo France la pluie devrait s'estompée en début de soirée, idéal donc pour prendre son verre en terrasse après le travail.

© Météo France

Si vous êtes dans le Sud de la France, il n'y aura pas d'inquiétude pour vous, le temps s'annonce particulièrement ensoleillé tout au long de la journée.