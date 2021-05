Iceberg détaché de l'Antarctique : des images surréalistes

Le bloc de glace, le plus grand connu actuellement, est à la dérive dans la mer de Weddell. Les images d'un satellite du programme européen Corpernicus, diffusées ce 20 mai, montrent l'iceberg détaché de la banquise de Ronne, en Antarctique.

[Mis à jour le 20 mai à 14h13] C'est un morceau de banquise équivalent à la moitié de la Corse qui s'est détaché de l'Antarctique. L'iceberg, nommé A-76, mesure 170 km de long sur 25 km de large pour une superficie égale à 4320 km² et flotte actuellement dans le mer de Weddell au pôle sud. La British Antartic Survey (BAS), un organisme de recherche sur les zones polaires, a été la première à identifier le bloc de glace géant et désormais indépendant du continent glacé. Mais les images du nouvel iceberg ont été prises par le satellite Sentinel-1 du programme européen Copernicus et diffusées par l'Agence spatiale européenne, ce mercredi 20 mai. Selon le centre national américain sur les glaces, l'iceberg a commencé à se disloquer de la barrière de Ronne le 13 mai dernier.

New giant #iceberg breaking away from the Ronne Ice Shelf 13-05-2021 roughly 160 km x 25 km satellite image from @polarview @CopernicusEU #Sentinel1 pic.twitter.com/LmacupcuUW — Keith Makinson (@KeithMakinson1) May 13, 2021

L'A-76, plus gros iceberg du monde

L'iceberg qui s'est détaché de la banquise de Ronne surpasse de loin la taille de du bloc de glace A-23A ancien tenant du titre de plus gros iceberg sur le flots. Lui-aussi est à la dérive dans la mer de Weddell avec ses 3380km², quasiment 1000 de moins que son nouveau grand frère, l'A-76. Toutefois, le record du plus gros iceberg du monde est toujours détenu par B-15 qui s'est décroché du glacier en 2000. Sa supercicie a été évaluée à11 000km² soit 25% plus grande que la Corse détaillait Gaël Durand, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement auprès de Ca m'intéresse en février 2020.

Des icebergs de plus en plus nombreux ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce n'est pas le premier iceberg que la British Antartic Survey voit se détacher. Un peu plus tôt dans l'année, en février, les scientifiques postés à la station polaire de la banquise de Brunt avaient déjà assisté au décrochage de toute un bloc de glace de 1270km². Le phénomène a tendance a être plus fréquent à cause du réchauffement climatique. Si la planète a gagné 1°C depuis l'ère préindustrielle, l'Antarctique se réchauffe deux fois plus vite. La température de l'air et de l'océan accélère la fonte des glaces, fragilise plusieurs glaciers de l'Antarctique et fait augmenter le nombre d'iceberg. Mais ces immenses bloc de glace jouent sur l'élévation du niveau de l'eau et leur multiplication n'est pas sans conséquence.