"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 1er juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Quatre-vingt-huit millions d'euros. C'est la coquette somme qui était mise en jeu ce mardi 1er juin 2021 par la FDJ pour le tirage de l'Euromillions. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 1er juin à 2021 à 21h46] Vendredi, le 11, le 13, le 16, le 34, le 40 et les numéros étoile 1 et 12 étaient tirés au sort, au grand dam des participants au tirage de l'Euromillions. Personne n'avait en effet eu l'idée de parier sur ces chiffres. Résultat : la cagnotte était remise en jeu ce mardi 1er juin 2021 avec… quelques millions d'euros supplémentaires. En tout, 88 millions d'euros étaient à saisir. De quoi, vous l'aurez compris, passer cette crise économique et sanitaire, disons-le, plus sereinement. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats de l'Euromillions !

Tirage de l'Euromillions du 1er juin 2021

3-10-26-35-44 et les numéros étoile 6 et 7

Et le My Million : OW 729 3397

Prochain tirage de l'Euromillions : vendredi ! Le rendez-vous s'annonce riche en émotion. Ce 4 juin 2021, la FDJ va en effet sortir le grand jeu ! 130 millions d'euros seront proposés aux joueurs de l'Euromillions. Un tirage pour le moins exceptionnel qui devrait susciter les convoitises. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour ce tirage. Avis aux amateurs de belles cagnottes, les jackpots de la sorte ne courent pas les rues, même du côté de la Française des jeux. Si aucune occasion spéciale (Noël, Saint-Valentin…) n'est mise en avant pour justifier une telle cagnotte, les aficionados ne devraient pas se faire prier longtemps avant de participer. Le coût de la grille classique sera de 2,50 euros, soit le prix habituel. Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, un millionnaire sera garanti grâce au code My Million qui, parallèlement à la combinaison de l'Euromillions, permet à chaque rendez-vous de faire gagner un million d'euros à l'un des participants français. Mesdames et messieurs, que le meilleur gagne !