Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 5 juin 2021, 2 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Allez-vous tenter votre chance pour remporter les 2 millions d'euros mis en jeu lors du tirage du Loto du samedi 5 juin 2021 ? Il vous reste quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

L'été approche à grands pas, et avec lui, la perspective des vacances, mais aussi de l'allègement des restrictions sanitaires. De quoi rêver à des escapades, et des repas délicieux en terrasse. Quoi de mieux pour mettre à bien ces projets que de devenir millionnaire ? Samedi 5 juin 2021, le tirage du Loto met en jeu la somme de 2 millions d'euros à quiconque trouvera les bons numéros. Avec cet argent en poche, à vous les dîners étoilés à partir du 9 juin, pour la réouverture de l'intérieur des restaurants. Il sera possible aussi de prévoir de grandes évasions pour l'été. Les résultats du Loto seront disponibles une fois que le tirage aura eu lieu, sur cette page, en début de soirée.

Pour jouer au Loto, il faut vous munir de votre grille papier ou numérique, choisir 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance. Pour le lieu, vous avez le choix entre le confort de votre canapé, en jouant sur internet ou une sortie dans le respect des règles sanitaires. Ça tombe bien, elles se sont assouplies. Le couvre-feu fixé à 21 heures vous permet de vous rendre dans votre point de vente FDJ en toute liberté, avant le tirage.