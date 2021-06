"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 juin 2021,17 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi va-t-il devenir votre jour de chance ? C'est du moins ce que propose la Française des jeux (FDJ), ce 15 juin 2021, en mettant en jeu un nouveau tirage de l'Euromillions, avec à la clé, plus de 17 millions d'euros.

17 millions d'euros… qui n'en a jamais rêvé ? Ce mardi 15 juin, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter cette coquette somme grâce à un nouveau tirage de l'Euromillions. Avec ce montant, c'est de nouvelles perspectives de vie qui pourraient s'offrir à vous… mais pour ceci il reste à trouver les bons résultats de l'Euromillions ! Pour jouer, il vous suffit d'être âgé de plus de 18 ans et de résider en France, ou bien dans la principauté de Monaco. Vous pouvez remplir votre grille chez buraliste, ou bien si vous n'avez pas le temps avec le match de l'équipe de France qui va bientôt commencer pour l'Euro 2021, il est tout à fait possible de jouer en ligne. Pour cela, rendez vous soit sur le site internet de la Française des jeux, ou bien sur l'application. Si vous manquez d'inspiration, vous trouverez l'option "Flash" qui vous permet de remplir aléatoirement une grille. Sinon, vous pouvez toujours choisir cinq ciffres parmi 1 et 50 et deux numéros étoile sur la grille qui en propose 12. Une fois votre ticket validé, il ne vous reste plus qu'à rêver un peu jusqu'au résultats !

Souvent, les grands gagnants de ces tirages sont soutenus psychologiquement... afin de ne pas perdre la tête ! Mais certains ne semblent ne pas en avoir besoin. C'est Le Parisien qui dévoile cette drôle d'histoire dans un article publié lundi 14 juin. En décembre 2020, un Français a remporté 200 millions d'euros et depuis...silence radio. Le sudiste a souhaité cacher son identité et ne cherche pas à crier sur les toits sa grande victoire."euls mes très proches sont au courant. C'est mon souhait et c'est très bien ainsi…", raconte-t-il à nos confrères. Et d'ajouter : "Ma vie de tous les jours est la même". Plus surprenant encore, l'homme retraité n'a pour le moment utilisé son argent que pour "mettre à l'abri du besoin ses très proches", puis s'est offert un petit appartement à Paris. Mais surtout, l'heureux chanceux compte à l'avenir créer une fondation et donner une partie du jackpot aux hôpitaux. "Je vais mettre en œuvre ce que j'avais en tête mais c'est un projet de longue haleine. Cela constituait une de mes motivations pour jouer. Je suis heureux que cela se concrétise", a-t-il confirmé auprès du Parisien.