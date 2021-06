"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Nouveau tirage du Loto ce mercredi 16 juin 2021. La FDJ mettait quatre millions d'euros en jeu. Avez-vous gagné le jackpot ?

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 20h58] Le tirage du Loto vient d'avoir lieu. Bonne ou mauvaise nouvelle, la Française des jeux (FDJ) n'a pas fait de grand gagnant ce mercredi 16 juin 2021. Cela signifie toutefois que lors du prochain tirage, si vous trouvez les résultats du Loto, vous pourrez empocher la coquette somme de cinq millions d'euros. Après avoir vérifié votre grille, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de jouer pour le tirage de samedi ! Besoin d'astuces pour trouver les résultats ? Malheureusement, hormis avoir une bonne dose de chance dans votre sac, rien ne devrait faire la différence. Du moins, c'est ce que pensent la plupart des joueurs. Pour certains, tout n'est pas que hasard…

Le tirage du Loto du 16 juin 2021

3-22-23-35-46 et le N°Chance 9 (Pas de gagnant)

Joker+ 7 435 421

Résultats Option 2nd tirage : 1-11-27-32-49

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 2304 2177 - B 9102 6027 - D 2683 4973 - F 1327 9825 - G 7031 8789 - J 4137 5721 - P 6618 1765 - S 6852 8984 - T 8281 6141 - U 0164 0726

En effet, les plus calculateurs d'entre nous s'adonneront à quelques réflexions sur les probabilités et les statistiques avant de faire leur choix. Question : quels sont les chiffres qui sont le plus sortis ces derniers temps ? Depuis le 4 novembre 2019, et avant le tirage de ce mercredi, le chiffre qui est le plus tombé était le 17. Il avait en effet été tiré 36 fois. Venaient ensuite le 19 et le 42 (34 fois), le 9 et le 26 (33 fois), le 5, le 22, le 38, le 41 et le 48 (32 fois). Du côté des N°Chance, le 9 était sorti 33 fois, tandis que le 7 avait été tiré 28 fois, les 4, 5 et 8 avaient vu leur boule sortir 27 fois et le 6, 26 fois.

À l'inverse, d'autres chiffres sont peu tirés au sort et font ainsi rarement partie du résultat du Loto gagnant. Étaient ainsi concernés : le 1, le 3, le 18 et le 34, sortis seulement 19 fois depuis le 4 novembre 2019 et avant ce tirage. Le 20 et le 40 n'avaient quant à eux fait partie du résultat du Loto que 20 fois. Le 37 et le 46 avaient vu leur boule tirée au sort 21 fois. Enfin, chez les N°Chance, c'était le 10 qui avait le moins la cote : seulement 22 sorties. Suivaient le 2 (23 fois), le 3 (24 fois) et le 1 (25 fois). Comme vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que plus de gens parient généralement sur des petits chiffres que les gros sortent moins. Avec le hasard, il n'y a pas vraiment de règles. Mais comme aime le répéter la FDJ : "100% des gagnants ont tenté leur chance !" Alors, vous laisserez-vous tenter ? Il est possible de participer au tirage du Loto jusqu'à 20h15 le jour J.