"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 18 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions a-t-il fait de vous un riche et heureux gagnant ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page.

[Mis à jour le 18 juin 2021 à 21h34] Nouveau tirage de l'Euromillions en ce vendredi 18 juin 2021, 81e anniversaire du célèbre appel du 18-Juin du général de Gaulle. En ces temps moins troublés, ou du moins.... moins guerrier, cette date historique est-elle devenue celle qui a fait de vous un millionnaire ? Comme chaque mardi et vendredi, la Française des jeux, FDJ pour les intimes, proposait un nouveau tirage de l'Euromillions. Au programme du jour ? Trente millions d'euros. Une belle somme qui devrait, si victoire il y a eu, vous mettre à l'abri, vous et vos proches, durant quelques années, c'est certain !

Le tirage de l'Euromillions du 18 juin 2021 :

11-20-27-30-41 et les numéros étoile 3 et 5

Et le My Million : RV 533 2111

Prochain rendez-vous : mardi ! Comme lors de chaque tirage de l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance dès à présent dans un point de vente agréé et sur le site de la FDJ. Il vous en coûtera 2,20 euros. Une broutille, en cas de victoire. Le résultat de l'Euromillions est généralement donné aux alentours de 21h30. Mais dès 21 heures, le code My Million est délivré. Il s'agit d'un second jeu, si l'on peut dire, qui se trouve sur le même ticket que l'Euromillions, et permet à n'importe quel joueur ayant tenter sa chance en France d'être tiré au sort pour remporter... un million d'euros.

Que faire avec 30 millions d'euros ?

Hormis le fait de rembourser ses éventuelles dettes, crédits, de faire quelques travaux chez soi et de donner quelques milliers d'euros à ses proches, l'heure est peut-être venue de faire quelques folies... Et pourquoi pas inviter tout le monde au cinéma ? Avec 30 millions d'euros, vous pourriez acheter quelque 3 157 894 places pour les salles obscures. De quoi relancer davantage encore l'industrie du 7e Art. Un tour du monde lorsque la pandémie le permettra, une belle villa sur la côte, un splendide appartement en plein Paris.... Une chose est sûre, les idées ne manquent pas pour dépenser cet argent.