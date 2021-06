"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 juin 2021, 3 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Et si vous commenciez la semaine par empocher… trois millions d'euros ? C'est la promesse de la FDJ pour ce nouveau tirage du Loto, lundi 28 juin 2021. Les résultats seront connus vers 21h.

Patience, le résultat du Loto devrait être connu d'ici 21 heures. Il sera délivré sur cette page. Comme lors de chaque tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance le jour J jusqu'à 20h15 sur le site de la Française des jeux (FDJ) ou dans un point de vente agréé, souvent un bureau de tabac ou de presse. Coût de la grille ? 2,20 euros si vous vous contentez d'une combinaison de base, à savoir composée de cinq chiffres, à déterminer parmi les 49 disponibles, et d'un N°Chance, à choisir entre les 10 possibles.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sachez toutefois qu'il est possible de multiplier vos chances en cochant ne serait-ce qu'un chiffre de plus… Mais le prix de la grille en sera malheureusement (grandement) impacté ! Car si en cochant un N°Chance de plus la grille passe de 2,20 euros à 4,40 euros, dans le cas où vous choisiriez de cocher un sixième chiffre parmi ceux compris entre 1 et 49, le prix ne sera pas simplement doublé… Comptez 13,20 au lieu de 2,20 euros pour une grille de six chiffres et un N°Chance, et non cinq chiffres et un N°Chance. Le jeu en vaut-il la chandelle ? À vous de voir…