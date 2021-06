"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi 29 juin 2021 en soirée, la FDJ proposait aux résidents des neuf pays européens participant à l'Euromillions de tenter de remporter la modique somme de 64 millions d'euros. Tous les résultats de l'Euromillions sont désormais disponibles.

[Mis à jour le 29 juin 2021 à 21h21] "Et si votre vie devenait infiniment plus riche ?", questionne le slogan entêtant de l'Euromillions. Le tirage vient de dévoiler la combinaison gagnante de ce mardi 29 juin 2021. Peu avant, le code MyMillion avait été annoncé, faisant un grand gagnant dans les Hauts-de-France. Ce code composé de deux lettres et sept chiffres permet, lors de chaque tirage de l'Euromillions, à l'un des joueurs ayant tenté sa chance dans l'Hexagone de remporter la coquette somme d'un million d'euros. Mais si vous n'avez pas le code MyMillion gagnant du jour, peut-être aurez-vous découvert le résultat de l'Euromillions vous permettant de remporter les 64 millions d'euros mis en jeu ce soir... N'attendez plus, consultez sans plus attendre tous les résultats du tirage.

Tirage de l'Euromillions du 29 juin 2021

6-12-20-24-48 et les numéros étoile 5 et 6

Le MyMillion : BL6043203 (Hauts-de-France)

Il est à présent possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi 2 juillet 2021. 17 millions d'euros minimum seront en jeu. Pour tenter de les remporter, il faut jouer ; et les règles de l'Euromillions sont assez simples. Il s'agit de se rendre chez son buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,50 euros. Pas de panique pour les plus casaniers, il est également possible de jouer depuis son canapé en se connectant sur le site de la Française des jeux (FDJ) pour jouer en ligne ; à condition d'être majeur bien entendu ! Il faudra ensuite choisir une combinaison de cinq numéros, compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles compris, eux, entre 1 et 12. Stratèges ou téméraires, la chance est pour vous à portée de stylo… ou de clic !