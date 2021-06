"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 juin 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le destin a-t-il fait de vous un multimillionnaire ce mercredi 30 juin 2021 ? Tous les résultats sont désormais connus.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 21h19] Excellente nouvelle ! Le tirage du Loto de ce mercredi 30 juin 2021 a fait un grand gagnant. S'agit-il de vous ? Le mieux est encore de vérifier par vous-même le résultat du Loto fraîchement délivré par la Française des jeux (FDJ). Mais on sait déjà que le vainqueur avait tenté sa chance dans le Haut-Rhin. Vous êtes déçu ? Pensez à jeter un coup d'œil aux 10 codes LOTO qui permettent chacun de remporter 20 000 euros. Qui sait, vous ne repartirez peut-être pas bredouille !

Tirage du Loto du 30 juin 2021

6-8-31-44-48 et le N°Chance 9

Joker+ 9 395 751

Résultats Option 2nd tirage : 5-9-17-38-49

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 3211 2524 - E 5554 1792 - H 5075 6216 - J 6547 3417 - K 7221 7843 - O 1269 9443 - S 3195 9440 - S 6641 2760 - S 7772 9152 - S 8051 8724

Avis aux amateurs de belles cagnottes ! Ce samedi 3 juillet 2021, la Française des jeux va proposer un tirage exceptionnel. Au programme : un jackpot spécial "vacances" de 10 millions d'euros minimum. Contrairement aux autres super tirages, 10 codes LOTO à 20 000 euros seront tirés au sort, soit autant que pour un tirage normal. De ce fait, la grille ne sera pas plus cher. À noter qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le tirage en question…

Comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Alors, pourquoi pas vous ? Pour rappel, les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Pour y participer, c'est très simple : il suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la FDJ ou sur son site internet et d'acheter une grille, moyennant 2,20 euros. Sur celle-ci, il faut cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 49, et un N°Chance entre les dix possibles. À vous de jouer !