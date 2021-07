Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 5 juillet 2021, 11 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Ce soir, la FDJ met en jeu la jolie somme de onze millions d'euros ; mais ce n'est pas tout. Parmi les grilles jouées, dix permettront de valider dix codes gagnants d'une valeur de 20 000 € chacun.

"Et si c'était vous ?", interroge le slogan atemporel et entêtant du Loto. Juillet est à peine là, et, comme pour compenser le manque de soleil dans certains coins du pays, la Française des Jeux (FDJ) vous propose ce soir la possibilité de fuir la grisaille hexagonale pour vous envoler vers des contrées plus ensoleillées. Et, si vous hésitez entre la Martinique, les îles Fidji ou encore les calanques grecques, pas de problème. Au fond, pourquoi choisir ? Avec les 11 millions d'euros mis en jeu ce soir, vous pourrez voyager les yeux fermés, sans vous inquiéter d'un éventuel "refus émetteur" de votre banque.

Pour tenter de remporter cette coquette somme, il faut d'abord jouer ; et les règles du Loto sont assez simples. Il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,20 euros. Sur cette grille, vous choisirez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les 11 millions seront vôtres, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.