"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 17 juillet 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce samedi 17 juillet 2021 vous a-t-il permis d'empocher le jackpot ? Deux millions d'euros étaient en jeu. Les résultats sont à retrouver plus bas.

[Mis à jour le 17 juillet 2021 à 21h11] Deux millions d'euros étaient proposés par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du tirage du samedi 17 juillet 2021. Alors que sur la Croisette, le palmarès du 74e Festival de Cannes était délivré au compte-gouttes, le tirage du Loto a révélé d'une traite le résultat du jour. Avez-vous touché le jackpot ? Malheureusement, rien n'est moins sûr, car il semble que personne ne soit parvenu à remporter le pactole. En revanche, une personne a trouvé une bonne partie des résultats du Loto. Seul le N°Chance manque à l'appel. Cette grille lui permet de remporter tout de même la coquette somme de 228 366,30 euros. Peut-être êtes-vous l'heureux élu ? Consultez sans plus attendre le résultat du tirage du Loto !

Tirage du Loto du samedi 17 juillet

8-11-17-31-47 et le N°Chance 6

Joker+ 6 776 742

Résultats Option 2nd tirage : 6-12-22-32-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 3597 2071 - C 9753 3915 - F 7668 6591 - G 9134 8161 - I 9694 4186 - J 6112 5694 - M 9287 0615 - O 7273 1317 - R 1275 8011 - R 5436 5930

Pour ceux qui n'ont pas connu la chance escomptée pour ce tirage, sachez que la FDJ organise un de ces fameux Super tirages du Loto dans un mois, à l'occasion du vendredi 13 août 2021. Cette fois-ci, 13 millions d'euros seront promis à qui mettra la main sur le bon résultat du Loto. Avis aux amateurs de belles cagnottes, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Attention cependant, pour ceux qui auraient un budget, disons-le serré, la grille coûtera 3 euros, et non 2,20 euros comme en temps normal. Comment justifier un tel prix ? C'est très simple. Contrairement à un tirage du Loto classique, la Française des jeux proposera, en plus du beau jackpot de 13 millions d'euros, 50 codes LOTO qui permettront, quoi qu'il arrive, à 50 joueurs de remporter 20 000 euros. En temps normal, seuls 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort lors de chaque tirage du Loto.