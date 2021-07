"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 juillet 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Est-ce à votre tour de remporter le pactole du jour ? Le tirage du Loto de ce mercredi 28 juillet 2021 s'élève à 3 millions d'euros. Découvrez l'intégralité des résultats sur cette page.

[Mis à jour le 28 juillet 2021 à 20h59] Et si vous deveniez millionnaire ? Ce mercredi 28 juillet 2021, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter un jackpot de 3 millions d'euros. Pour tenter votre chance, il vous suffisait de participer au tirage du Loto avant 20h15. L'intégralité des résultats est à retrouver ci-dessous. Si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, n'hésitez pas à retenter le coup lors d'un prochain tirage. C'est l'heure du verdict !

Le tirage du Loto du mercredi 28 juillet 2021 :

1 - 3 - 8 - 28 - 29 et le numéro chance : 6 (Seine-et-Marne ; Morbihan)

Second tirage : 16 - 17 - 18 - 45 - 48

Les dix codes gagnants : B 9516 8536 - D 6256 6642 - H 5500 9111 - J 5810 9127 - L 0732 0993 - L 8643 8767 - M 1378 1028 - M 2827 1122 - V 4739 8127 - W 0965 1868

Le Joker : 5 697 008

Vous n'avez encore jamais participé au tirage du Loto ? Pas d'inquiétude, il y a une première fois à tout ! D'autant plus que les règles du jeu sont très simples à comprendre et à appliquer. Si vous souhaitez participer au prochain tirage, rendez-vous dans un bureau de tabac près de chez vous ou de votre lieu de travail, si vous êtes en présentiel. Vous avez également la possibilité de jouer sur Internet, en vous connectant au site de la Française des jeux. Ensuite, il vous suffit de cocher six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Vous pouvez aussi remporter 100 000 euros grâce au second tirage.

Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez avec 3 millions d'euros ? Sachez que cette somme représente pas moins de 2 437 smics nets. De quoi couvrir votre loyer jusqu'à la fin de votre vie, ou vous offrir une magnifique villa en France ou ailleurs. À moins que vous ne préfériez utiliser cet argent pour voyager à travers le monde ? Avec une telle somme, vous auriez l'embarras du choix. Alors, êtes-vous l'heureux gagnant ?