"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 13 août 2021, 110 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce soir, la FDJ mettait en jeu avec l'Euromillions la somme de 110 millions d'euros. Les résultats sont disponibles ci-dessous.

[Mis à jour le 14 août à 17h55] Oui, on vous l'assure une nouvelle fois, vous n'avez pas rêvé. Vendredi 13 oblige, hier soir, 110 millions d'euros étaient mis en jeu à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Alors que les vacances d'été sont déjà bien entamées et que la rentrée approche à grands pas, il s'agissait d'une nouvelle occasion de faire naître un sourire intéressé sur les lèvres de votre conseiller bancaire. En effet, la somme presque irréelle mise en jeu hier soir par la Française des jeux (FDJ) pouvait permettre à un ou une joueuse d'arrêter de regarder ses comptes pendant le reste de sa vie. Il est vrai qu'avec une telle somme, rien ne pourra visiblement freiner vos désirs de nouveau riche : voiture rutilante, maison imposante ou encore voyages ultraluxe... C'est en tout cas le nouveau quotidien du vainqueur espagnol.

Le tirage de l'Euromillions du 5 février 2021 :

6-12-44-47-49 et les numéros étoiles : 8-12

Code My Million : OJ 202 7087

Bon, en revanche, pour tenter de remporter cette somme, il fallait d'abord jouer ; et les règles de l'Euromillions sont assez simples. Il s'agit d'abord de se rendre chez son buraliste le plus proche, puis de lui acheter une grille à 2,50 euros. Pas de panique pour les plus casaniers d'entre vous, il est également possible de jouer depuis votre canapé en vous connectant sur le site de la FDJ pour jouer en ligne ; à condition d'être majeur bien entendu ! Il faudra ensuite choisir une combinaison de cinq numéros, compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoiles compris, eux, entre 1 et 12. Stratèges ou téméraires, la chance est pour vous à portée de stylo… ou de clics !

Vendredi 13, un jour de chance ?

Depuis quelques semaines, le jackpot de l'Euromillions continuait d'augmenter. La faute, d'abord, à la malchance des nombreux parieurs qui ne sont pas parvenus à trouver la combinaison gagnante depuis le 13 juillet dernier. Mais aussi et surtout grâce au calendrier, car nous sommes aujourd'hui "vendredi 13" août 2021, synonyme d'un jour mystique souvent associé aux croyances populaires. Les vendredis 13 sont toujours l'occasion pour la FDJ de mettre de grosses sommes en jeu. Et pour ceux et celles dont les espoirs seraient contrits par l'annonce du résultat, pas de panique. L'Euromillions c'est deux tirages par semaine avec au minimum 17 millions d'euros à gagner. Vous pourrez donc retenter votre chance mardi 17 août 2021.