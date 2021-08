"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 août 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Ne laissez pas passer votre chance de remporter les 13 millions d'euros mis en jeu par ce tirage du Loto du vendredi 13 août. Vous avez encore quelques heures pour tenter de trouver les bons résultats du Loto !

[Mis à jour le 13 août 2021 à 17h43] Pour beaucoup, le vendredi 13 est synonyme de malchance, et il vaut mieux se garder ce jour-là de tenter quoi que ce soit d'audacieux. Le tirage du Loto de ce vendredi 13 août pourrait pourtant faire mentir la superstition. En trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez décrocher la très belle somme de 13 millions d'euros. De quoi faire du 13 votre nouveau numéro fétiche ! Alors, allez-vous le cocher sur votre grille de Loto pour provoquer le destin jusqu'au bout ? Quoi qu'il en soit, pour espérer être le grand gagnant de ce tirage du Loto, il va d'abord falloir jouer !

Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste pour remplir votre grille de Loto. Vous êtes encore allongé sur la plage ou en balade à la montagne ? Tout ce qu'il vous faut, c'est un peu de réseau pour vous connecter depuis votre smartphone à l'application mobile officielle de la Française des jeux et participer ainsi au tirage du Loto. Comme d'habitude, vous n'aurez ensuite qu'à sélectionner cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Cette étape passée, vous pourrez retourner à votre séance de bronzage ou à votre randonnée, jusqu'à 20h30, l'heure à laquelle les résultats du Loto sont dévoilés.

Attention toutefois à ne pas oublier de valider votre grille de Loto avant 20h15, heure limite pour participer. Même si vous ne décrochez pas la cagnotte de 13 millions d'euros mise en jeu, pour ce tirage du Loto un peu spécial, 50 codes gagnants vont permettre à leurs heureux propriétaires de remporter 20 000 euros, et non pas 10 codes gagnants comme d'habitude. Avec 20 000 euros en plus sur votre compte en banque, vous auriez déjà de quoi pouvoir concrétiser quelques beaux projets, comme cet achat de voiture que vous avez toujours reporter par manque de moyens, ou ces travaux de rénovation de votre logement. Alors, prêts à tenter votre chance pour trouver les bons résultats du Loto ?

Pour vous motiver, voici ce que vous pourriez vous acheter avec les 13 millions d'euros mis en jeu par ce tirage du Loto. Amateur de vin ? Avec les bons résultats du Loto, vous pourriez vous offrir 26 bouteilles de Romanée Conti Grand Cru du Domaine de la Romanee Conti, millésime 1945, le vin le plus cher du monde, estimé à 482 000€. Vous rêvez de partir faire une croisière autour du monde ? Avec la cagnotte du Loto, vous pourriez voguer pendant 7 428 semaines, en d'autres termes, ne plus jamais remettre le pied à terre. Fan de belles voitures ? Ce tirage du Loto pourrait vous permettre de vous acheter deux Bugatti Divo, le dernier modèle de la marque. Tentant, non ?