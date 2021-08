"Résultat de l'Euromillions (FDJ): le tirage du vendredi 27 août 2021 en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le super jackpot de 53 millions d'euros mis en jeu ce soir sera-t-il remporté ? Les résultats seront bientôt disponibles sur notre page.

[Mis à jour le 27 juillet 2021 à 19h05] Allez-vous devenir ces nouveaux riches décrits par le rappeur Leto, en remportant le jackpot de 53 millions d'euros mis en jeu à l'occasion du tirage Euromillions de ce vendredi 27 août 2021 ? Ce joli pactole qui pourrait tomber sur votre compte à quelques jours de la rentrée serait non négligeable et vous permettrait inéluctablement de changer de vie ; et ce, pour toujours. Grâce à la Française des jeux (FDJ) et à l'Euromillions, il vous serait désormais possible de rêver... mais de rêver grand. Vous pourrez désormais pavaner dans des voitures et des tenues clinquantes. Vous pourrez également vous offrir cette vie de château dont vous avez toujours rêvé. Ou alors, à l'image de Gertrude Whitney vous pourrez aussi devenir un généreux mécène. C'est simple : vous pourrez tout faire. Les parieurs et parieuses ont jusqu'à 20h15 pour sélectionner leurs numéros ou faire confiance au hasard avec une grille flash. Le résultat de ce tirage de l'Euromillions sera connu à 21h15. Mardi 24 août, lors du dernier tirage de l'Euromillions, un Britannique a remporté la somme de 512 584 euros.

Pour remporter le jackpot et ainsi devenir millionnaire, il vous faudra vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50. Sur celle-ci, vous cocherez cinq numéros et vos deux étoiles en espérant que la votre brille sous les meilleurs auspices. Pour les agoraphobes ou les digital natives qui n'ont "pas le temps", il est également possible de jouer en ligne en se connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour est joué. Une fois la grille validée, vous recevrez votre code MyMillion qui sera généré automatiquement. En revanche, sur Internet ou dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

Un millionaire en France ce soir

En effet, ce code MyMillion qui vous est attribué laisse un tirage tout aussi automatique que celui de l'Euromillions décider de votre sort. Sauf que pour celui-ci, vous n'aurez aucune case à cocher. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de cocher un seul bon numéro, la chance pourra tout de même vous sourire. C'est ce qui est arrivé le 6 août dernier à Vienne en Isère où un joueur a remporté 1 million d'euros, rapportent nos confrères de France 3 régions. Alors qu'il espérait remporter le jackpot de 84 millions d'euros mis en jeu ce soir-là, ce joueur invétéré n'a eu aucun bon numéro sur la grille qu'il avait jouée ... mais a pu se consoler au moment de l'annonce du code MyMillion qui, lui, était similaire à ce qu'il y avait d'écrit sur son reçu.