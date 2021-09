"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 septembre 2021 en direct"

RESULTATS LOTO – Ce lundi 6 septembre 2021, un jackpot historique du Loto est mis en jeu ! En effet, 24 millions sont à gagner. Et il n'est pas trop tard pour y participer.

24 millions d'euros ! Ce lundi 6 septembre 2021, un tirage historique du Loto est proposé par la Française des jeux (FDJ). Cette somme, accumulée à la suite d'une dizaine de tirages sans gagnant depuis la mi-août, n'a été proposée qu'une seule autre fois en 45 ans, en juin 2011, explique le site spécialisé Tirage Gagnant, repris par BFMTV. Cette somme pourrait véritablement changer la vie du grand vainqueur. Et le jackpot pourrait continuer de grossir si personne ne décroche les bons numéros aujourd'hui…

Jusqu'à 36 remises en jeu sont en effet possibles au maximum, comme le détaillent nos confrères. La cagnotte pourrait, hypothétiquement, atteindre la somme de… 49 millions d'euros. Ce tirage est doublement exceptionnel puisqu'il est le premier des six tirages consécutifs consacrés à la "Mission Patrimoine". Concrètement, pour chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euros sont reversés à la Fondation du patrimoine pour la restauration et la protection des 100 sites sélectionnés en 2021, précise BFMTV.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis le début de l'année, 29 nouveaux millionnaires ont remportés le jackpot en France, grâce à la loterie nationale. Le tout pour des gains compris entre 1,5 et 15 millions d'euros. Si vous souhaitez tenter votre chance, des tirages du Loto sont prévus tous les lundi, les mercredi et les samedi. Et en cas de panne d'inspiration pour choisir votre combinaison de chiffres, vous pouvez toujours recourir à l'option Flash. Cette dernière sélectionne aléatoirement à votre place les numéros. Mais pour les plus joueurs et amateurs de probabilités, sachez que l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ.