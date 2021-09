"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 10 septembre [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Terminer sa semaine en remportant le tirage de l'Euromillions, une aubaine que beaucoup aimeraient pouvoir saisir. Ce vendredi 10 septembre 2021, le jackpot de la loterie européenne s'élève à 10 millions d'euros. Avez-vous coché les bons numéros ? Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 10 septembre 2021 à 21h25] Il est assez commun que le mois de septembre impacte le portefeuille des ménages confrontés aux éternels achats de rentrée. Remplir le frigo après les vacances d'été, acheter les fournitures scolaires des enfants, rembourser ses amis pour la location du mois de juillet...bref, autant de dépenses accumulées alors que le salaire ne tombe qu'à la fin du mois. Heureusement, on peut toujours espérer remporter la coquette somme mise en jeu par la Française des jeux (FDJ) ce vendredi 10 septembre 2021. Mais pas si vite ! Vous ne comptiez quand même pas remporter 10 millions d'euros en claquant des doigts ? Pour devenir l'heureux gagnant du jour, il fallait d'abord trouver les bons résultats de la cagnotte européenne. Vous aviez jusqu'à 20h15 pour valider votre grille auprès de votre buraliste, ou sur le site de la FDJ. Les résultats du tirage sont disponibles sur cette page.

Le tirage de l'Euromillions du 10 septembre 2021 :

1-6-7-18-28 et les numéros étoile : 2-8 (non remporté)

Code My Million® : SX 431 46 76 (Internet)

Vous souhaitez tenter votre chance, mais vous n'y connaissez rien en la matière ? Pas de panique, on vous résume tout ça ! Pour jouer, il vous suffit de choisir les cinq numéros entre 1 et 50 qui composeront votre combinaison. Et n'oubliez pas les deux numéros étoiles, compris entre 1 et 12.

Un joueur français sera millionnaire ce soir

Voilà déjà plusieurs années que la Française des jeux permet à un Français chanceux de remporter la somme d'un million d'euros... sans avoir aucune case à cocher. En fait, la validation d'une grille Euromillions permet à son parieur d'obtenir un code "MyMillion", qui sera tiré au sort dans la foulée du tirage Euromillions de ce vendredi 10 septembre. Ce soir, c'est un joueur Internet qui a remporté le millio. Et si ni votre grille, ni votre code MyMillion ne vous permet de remporter le moindre centime, vous pourrez toujours retenter votre chance mardi 14 septembre 2021. L'Euromillions, c'est en effet deux tirages par semaine. N'oubliez pas, enfin, que jouer comporte des risques d'addiction.