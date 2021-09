"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 13 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Nouvelle cagnotte du Loto ce lundi 13 septembre 2021. La Française des jeux (FDJ) proposait 2 millions d'euros. On vous dévoile les bons résultats qu'il fallait trouver !

Vous avez manqué la cagnotte de samedi ? Pas de bol, le montant de 26 millions d'euros vient d'être remporté. Du jamais-vu depuis 1973 ! Pas de panique, la Française des jeux ne compte pas s'en arrêter là, et propose un nouveau tirage du Loto aux plus joueurs d'entre vous. Ce lundi 13 septembre 2021, on remet les compteurs à zéro donc. Cette fois, la FDJ laisse la jolie opportunité de remporter 2 millions d'euros. Voici les bons résultats du jour :

Le tirage du Loto du 13 septembre 2021

4-21-24-30-40 et le numéro chance 4

Option second tirage : 7, 21, 28, 36, 44

Joker+® : 2 677 663

Les dix codes gagnants : C 0027 6743 - C 7942 8890 - E 1898 0040

H 0467 3053 - I 0361 0639 - L 2110 5903 - M 6134 7183

Q 8816 0309 - S 5396 0974 - T 3789 5022

Et oui, samedi 11 septembre, la cagnotte historique de 26 millions d'euros a été remportée par un joueur très chanceux. Mais pourquoi historique ? En fait, la cagnotte du Loto n'avait pas atteint un tel montant depuis 1976, assurait la FDJ dans un communiqué publié samedi. En tout, douze tirages du Loto s'étaient accumulés, sans jamais être remportés. Pour l'instant, l'identité du vainqueur n'a pas été dévoilée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce bel événement vous donne envie de tenter votre chance à votre tour ? Pour cela, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour proposer votre tirage. Mais attention l'horloge tourne, et votre grille devra être validée avant 20h15 ! Pour jouer, rien de plus simple. Il faut sélectionner six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à choisir entre le 1 et le 10. Rendez-vous mercredi 15 septembre pour le prochain tirage !