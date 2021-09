"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Après deux tirages du Loto gagnants, celui de ce mercredi 15 septembre 2021 l'a-t-il été à son tour ? Découvrez sans plus attendre tous les résultats !

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 21h14] Fin de partie. Le nouveau tirage du Loto de ce mercredi 15 septembre 2021 n'a pas trouvé preneur. Personne n'est parvenu à mettre la main sur le résultat du Loto. Conséquence ? La cagnotte est tout simplement remise en jeu samedi soir, avec un million d'euros en plus. Ce sont donc trois millions pour lesquels il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. En attendant, n'oubliez pas de vérifier vos résultats du Loto. Peut-être aurez-vous tout de même découvert une partie de la combinaison gagnante, qui sait !

Tirage du Loto du 15 septembre 2021

4-22-27-30-48 et le N°Chance 7

Joker+ 9 530 983

Résultats Option 2nd tirage : 5-11-22-28-33

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 2792 2195 - B 9648 4639 - D 5932 9315 - E 1193 2502 - K 4584 1914 - R 6372 4289 - S 3541 5669 - T 1030 6802 - T 4031 6346 - U 6302 4761

Depuis des jours et des jours, aucun joueur du Loto ne semblait avoir assez de chance pour empocher le pactole. La cagnotte grossissait, de lundi en mercredi et de mercredi en samedi, inéluctablement, jusqu'à même atteindre le montant record de 26 millions d'euros. Une grande première pour un tirage du Loto. Jusqu'à ce jour, la plus grosse cagnotte jamais remportée lors d'un tirage de la Française des jeux (FDJ) s'élevait à 24 millions d'euros. Mais la roue a fini par tourner.

Samedi 11 septembre, un joueur de la FDJ a enfin mis la main sur le résultat du Loto. Il fallait avoir parié le 3, le 5, le 15, le 33, le 49 et le N°Chance 8. Et alors que lundi 13 septembre les compteurs avaient été remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros, montant de la cagnotte minimale qui peut être proposée à ce jeu de hasard, un nouveau joueur est parvenu à trouver les résultats du Loto. Ce coup-ci, il fallait avoir joué les 4, 21, 24, 30, 40 et le N°Chance 4. Des chiffres qui pourraient vous inspirer en vue du prochain tirage du Loto samedi.

Vingt-six millions d'euros, à quoi cela correspond-il ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La somme empochée samedi dernier est loin de pouvoir rivaliser avec les cagnottes de 17 millions d'euros minimum de l'Euromillions qui peuvent grimper au-delà de 200 millions d'euros. Toutefois, pour le commun des mortels, 26 millions d'euros reste une somme colossale. Il s'agit de 21 666 smic, soit 1 805 années de revenu minimal en perspective. Mais également de 2 736 842 places de cinéma, 23 636 363 baguettes de pain ou encore, période de rentrée scolaire oblige, 1 486 563 cartables à l'effigie de Spider-Man ! Bref, de quoi mettre à l'abris ses proches du besoin pendant quelque temps, si ce n'est pas plusieurs générations pour les plus économes.