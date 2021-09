"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 septembre 2021, 143 millions d'euros"

RESULTATS EUROMILLIONS - Des envies de richesse ? D'opulence ? En cas de victoire, le tirage de l'Euromillions de ce mardi 28 septembre 2021 pourrait bien être la réponse à vos envies du moment. Les résultats seront donnés d'ici 21h30.

Oubliez les quelque deux millions d'euros en jeu lundi soir au Loto. Ce mardi 28 septembre 2021, l'enjeu est bien plus colossal ! Ce n'est pas pour 1 666 smic que l'on joue, mais pour… 119 166, soit 71 fois plus ! Et même si le prix de la grille classique du tirage de l'Euromillions coûte 30 centimes de plus que celle du Loto (2,50 contre 2,20 euros), le jeu en vaudra largement la chandelle. Du moins, si vous parvenez à trouver le résultat de l'Euromillions. Car une fois de plus, si participer est un jeu d'enfant, remporter le jackpot n'est pas chose donnée à tout le monde.

En effet, en ne jouant qu'une seule combinaison sur une unique grille pour un tirage de l'Euromillions, la grille proposant 50 chiffres, parmi lesquels il faut en désigner cinq, et 12 numéros étoile, dont seulement deux doivent être choisis par le joueur, vos chances de trouver les résultats de l'Euromillions sont ainsi de l'ordre d'une sur 139 838 160. 139 838 160 est le nombre exact de combinaisons qui sont susceptibles d'être tirées au sort. À noter qu'il est toutefois possible de jouer plus que cinq chiffres et deux numéros étoile sur une même grille. Le prix n'est en revanche pas le même et peut vite atteindre des sommets.