"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 11 octobre 2021, 7 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Ce lundi 11 octobre, la FDJ mettait en jeu la coquette somme de sept millions d'euros. Une nouvelle occasion pour les parieurs de remporter un tirage du Loto qui pourrait leur permettre de démarrer une nouvelle vie. Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 11 octobre 2021 à 21h00] D'après une expression bien connue la chance sourit aux audacieux mais on pourrait également estimer qu'elle favorise les joueurs du tirage Loto. En effet, chaque année, ce sont entre quarante et cinquante personnes qui remportent des cagnottes plus ou moins élevées sur tout le territoire français. Et ce lundi 11 octobre aurait pu être un jour de gain (et de chance, donc) pour l'un des nombreux parieurs de la loterie organisée par la Française des jeux (FDJ). Celle-ci met en jeu le jackpot de sept millions d'euros. Une somme similaire avait été remportée par un savoyard en mars dernier. Avec un tel montant sur vos comptes, ce serait un avenir relativement serein qui s'annoncerait. Patience, les résultats du tirage Loto de ce lundi 11 octobre sont désormais disponibles sur cette page.

Le tirage du Loto du lundi 11 octobre 2021 :

26 - 7 - 1 - 9 - 28 et le numéro chance : 3 (non remporté)

Second tirage : 42 - 44 - 3 - 13 - 39

Joker+® : 4 830 288

10 codes gagnants à 20 000€ : A 3579 1106 - B 2217 3446 - D 1141 5322 - D 1420 7123 - F 4725 0915 - F 7602 9338 - H 2478 2119 - I 2178 3264 - O 4359 7762 - W 1363 5137

Seulement voilà, pour espérer remporter cette belle somme, il fallait d'abord… jouer ! Et les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, il vous suffisait de vous rendre chez un buraliste et de lui acheter une grille qui coûte la modique somme de 2,20euros. Soit une peccadille si vous remportez le jackpot mis en jeu. Sur cette grille, il fallait ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cocheiz les six bons numéros, les sept millions auraient pu être à vous, sauf si quelqu'un d'autre avait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers d'entre-nous, il était également possible de jouer sur Internet. Dans ces deux configurations, il vous fallait bien entendu être majeur !

26 millions d'euros remportés le mois dernier

Le 11 septembre dernier, un nouveau record était établi : un Français chanceux avait en effet remporté la somme la plus élevée depuis la création du loto (ndlr, en 1976), soit 26 millions d'euros. En fait, dès lors qu'un tirage Loto n'a pas de vainqueur, le jackpot est remis en jeu avec une majoration de la somme précédente. Aussi, loin de ces projections, il était possible pour dix joueurs de remporter 20 000 euros grâce au code qui leur est attribué à l'achat d'une grille. Enfin, vous pourrez toujours espérer remporter un jackpot d'envergure et de devenir millionnaire car le Loto, c'est trois tirages par semaine avec au minimum 2 millions d'euros à gagner. Ainsi, vu que le jackpot n'a pas été remporté ce 11 octobre 2021, il sera remis en jeu lors du prochain tirage… avec une majoration du jackpot qui atteindra 8 millions d'euros. Vous pourrez donc retenter votre chance mercredi 13 octobre 2021.