Bronchiolite : un nouveau vaccin pour les bébés ?

BRONCHIOLITE. Alors que l'épidémie de bronchiolite continue de prendre de l'ampleur en France, un traitement via un nouveau vaccin est actuellement à l'étude.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 15h23] A la veille du mois de novembre, l'épidémie de bronchiolite s'est répandue dans toute la France métropolitaine, à l'exclusion de la Corse qui est toujours en phase pré-épidémique. Ainsi, dans son dernier bilan publié le mercredi 26 octobre, Santé publique France (SPF) a indiqué que l'on observe une poursuite de l'augmentation des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans. En ce sens, SPF a alerté que la Guadeloupe, la Martinique et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient désormais passées au stade de l'épidémie. Les hospitalisations des enfants de moins de deux ans ont augmenté de 41% la semaine du 17 au 23 octobre comparé à la semaine précédente.

La bronchiolite est une maladie respiratoire très contagieuse qui touche principalement les bébés et les personnes âgées est le plus souvent transmise par les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du virus sans aucun symptôme ou un simple rhume. L'épidémie se transmet rapidement car beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir. Cette maladie de saison débute généralement à la mi-octobre, atteint un pic en décembre et se termine à la fin de l'hiver.

L'Agence régionale de santé d'Île-de-France, estime que le principal problème rencontré par les services de santé est que l'épidémie "coïncide avec un contexte difficile engendré par des tensions sur les ressources humaines en santé qui impacte le capacitaire disponible au sein des établissements de santé". C'est pourquoi "à ce jour, 14 transferts en réanimation pédiatrique ont été effectués vers d'autres régions, orientés en particulier vers Amiens et Rouen", précise l'ARS auprès d'actu Paris.

L'infection ressemble, dans un premier temps, à un rhume ou à une rhinopharyngite, accompagné d'une légère fièvre. Rapidement, une toux sèche vient s'ajouter à ces symptômes et la respiration du bébé se fait rapide et sifflante. S'il a moins de 6 mois, s'il boit uniquement la moitié de ses biberons à trois reprises consécutives, s'il s'agit d'un ancien prématuré âgé de moins de trois mois, s'il a déjà une maladie respiratoire ou cardiaque identifiée, s'il vomit systématiquement, s'il dort en permanence ou s'il pleure de manière inhabituelle et ne peut pas s'endormir, il faut emmener l'enfant aux urgences rapidement. Généralement, les symptômes s'atténuent en quelques jours et, en huit à dix jours, le nourrisson est guéri – une toux résiduelle peut cependant persister une quinzaine de jours, avant de disparaître.

Afin d'accompagner la guérison, il est conseillé aux parents de nettoyer le nez de leur enfant au moins six fois par jour avec du sérum physiologique, en particulier avant de lui donner à boire ou à manger. Il est également recommandé de lui donner régulièrement de l'eau, afin d'éviter toute déshydratation. Enfin, fractionner ses repas en des quantités plus petites mais plus régulières aide à la guérison. Des séances de kinésithérapeute sont parfois également recommandées pour aider les malades à respirer.

Vendredi 16 septembre 2022, Sanofi a annoncé dans un communiqué qu'un premier vaccin contre la bronchiolite, nommé Beyfortus, a été recommandé par l'Agence européenne des médicaments, pour tous les bébés de moins d'un an. Ce vaccin développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca serait administrable en une seule dose. "S'il est approuvé, Beyfortus deviendra le premier et le seul agent d'immunisation passive à dose unique indiqué pour tous les nourrissons, notamment ceux en bonne santé, nés à terme ou prématurément, ou ceux qui présentent certains problèmes de santé" a ajouté l'entreprise française. Il existe toutefois déjà un vaccin (Synagis) contre la bronchiolite commercialisé par AstraZeneca. Cependant, il n'est administré que dans des cas spécifiques (uniquement chez les enfants à risques ou prématurés).

Franceinfo précise le fonctionnement de cette future protection : "plutôt qu'un vaccin, la solution injectable de Sanofi-AstraZeneca est un traitement préventif, un anticorps monoclonal qui va protéger les bébés de moins d'un an durant toute la période épidémique, c'est-à-dire l'automne et l'hiver." Interrogée par BFMTV, Florence Flamein, pédiatre et coordinatrice nationale de l'étude Harmonie, qui teste l'efficacité de ce vaccin dans la vie réelle, a affirmé que ce vaccin était "un traitement qui est vraiment prometteur pour les jeunes nourrissons, qui va permettre probablement de les protéger efficacement tous les hivers et de limiter les sur-hospitalisations."

Ce vaccin préventif doit encore approuvé par la Commission européenne. Si les résultats sont concluants, le produit pourrait arriver sur le marché d'ici 2024. De son coté, le laboratoire Moderna a également indiqué travailler sur un vaccin destiné aux personnes âgées qui sont aussi particulièrement vulnérable face à ce virus.

La bronchiolite est une infection respiratoire des bronchioles (petites bronches situées à l'extrémité des bronches), d'origine virale, qui touche les bébés. Courante et très contagieuse, elle touche d'ordinaire chaque année environ 30% des bébés de moins de deux ans. C'est la première cause d'hospitalisation en pédiatrie chez les moins de deux ans. Provoquant une toux est une respiration difficile, rapide et sifflante, elle est – la plupart du temps – bénigne, bien qu'angoissante pour les jeunes parents. Dans certains cas, elle nécessite un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Pour rappel, il n'existe pour le moment aucun vaccin contre la bronchiolite : seuls ses symptômes se soignent. D'ordinaire, elle met les services d'urgence pédiatriques sous tensions à la mi-novembre, pour atteindre son pic en décembre et se terminer à la fin de l'hiver.

Il est recommandé de limiter les visites au cercle des adultes très proches, non malades. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas prendre les transports en commun, de ne pas aller au supermarché ou au restaurant avec les bébés de moins de deux mois, et d'éviter les grandes fêtes et repas de famille. Il faut juste garder à l'abri des virus ces enfants, le temps qu'ils soient suffisamment solides pour pouvoir y résister. Ce sont vraiment les deux premiers mois de vie qui conduisent les enfants à des formes graves de la maladie.

Si l'enfant est infecté, il est recommandé, dans la mesure du possible, de trouver une alternative aux urgences, ne pas y aller directement, sauf pour les tout-petits, les moins de deux mois. Les urgences étant surchargées, les autres enfants, en particulier quand les symptômes sont de faible gravité, doivent être pris en charge par leur médecin généraliste ou leur pédiatre. En cas d'apparition des premiers symptômes de bronchiolite, seuls les enfants de moins de deux mois doivent absolument consulter aux urgences, où ils seront hospitalisés "quelques heures ou quelques jours pour surveillance et traitement des symptômes", précise la Société française de pédiatrie sur son site. L'Agence nationale de santé publique a donné plusieurs recommandations pour éviter la contamination :