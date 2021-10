"Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 octobre 2021, une cagnotte historique"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le tirage de l'EuroMillions met en jeu, ce vendredi 15 octobre, une somme à 9 chiffres à ne pas manquer. Comment trouver les bons résultats de l'EuroMillions ? Quels numéros cocher ? Ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 15 octobre 2021 à 12h52] Le jackpot est historique, selon les propres mots de la Française des jeux. Ce vendredi 15 octobre, le tirage de l'EuroMillions vous propose de remporter jusqu'à 220 millions d'euros. Une somme rarement mise en jeu, qui pourrait vous faire rentrer dans l'histoire de l'EuroMillions ! Alors, comment a-t-on atteint de tels sommets ? C'est simple, ces dernières semaines, aucun joueur n'a encore réussi à trouver les bons résultats de l'EuroMillions, si bien que sa cagnotte n'a cessé de grimper, jusqu'à largement dépasser les 8 chiffres !

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Pour espérer ajouter une telle somme sur votre compte en banque, direction le bureau de tabac le plus proche pour remplir votre grille d'EuroMillions, et ce, avant 20h15. Vous pouvez, par exemple, profiter de votre pause déjeuner pour participer au tirage de l'EuroMillions. Si vous êtes bloqué en réunion toute la journée, pas de panique. Vous pouvez aussi tenter de trouver les bons résultats directement depuis votre smartphone, grâce à l'application mobile de la Française des jeux, ou depuis votre ordinateur, depuis son site officiel. Ne ratez pas l'occasion de changer radicalement de vie en raflant l'une des plus grosses cagnottes de l'EuroMillions jamais mises en jeu par la FDJ !

Pour cela, il vous faudra cocher sur votre grille d'EuroMillions cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles numérotées de 1 à 12. Et parce que ce tirage de l'EuroMillions est exceptionnel, vous pouvez aussi maximiser vos chances de trouver la combinaison gagnante en remplissant plusieurs grilles, avec vos chiffres fétiches habituels ou complètement au hasard avec l'option Flash multiple, qui sélectionne vos numéros à votre place. L'option Étoile+ vous permettra, elle, pour seulement un euro de plus de remporter un gain additionnel si vous avez une ou deux bonnes étoiles.

Vous ne savez pas quels numéros choisir sur votre grille d'EuroMillions ? Pour vous aider, vous pouvez consulter sur le site de la FDJ l'historique des précédents tirages, depuis le début de l'année 2020 et même jusqu'en 2004. À vous ensuite d'analyser ces résultats de l'EuroMillions pour faire vos propres statistiques et essayer de trouver la combinaison gagnante. Bien sûr, le tirage de l'EuroMillions reste un jeu de hasard, mais en regardant les précédents résultats, vous pourrez peut-être arriver à déterminer quels sont les numéros qui sortent le plus. Ou du moins, essayer !