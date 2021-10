"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Après l'adrénaline engendrée par le dernier tirage de l'Euromillions vendredi, le jackpot de ce mardi 19 octobre 2021 a dû susciter moins de convoitises. Quoi qu'il en soit, les résultats sont à retrouver sur cette page !

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 21h19] Si "seulement" 17 millions d'euros étaient en jeu pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 19 octobre 2021, soit la cagnotte minimale qui puisse être proposée, les participants seront quand même contents de découvrir le résultat du jour. Car en cas de victoire, leur vie pourrait tout aussi bien basculer ! À noter que si vous avez empoché quelques euros, et pourquoi pas quelques centaines, milliers, voire carrément le gros lot, vous avez 60 jours, et pas un de plus, à compter du tirage pour réclamer vos gains. Tous les résultats de l'Euromillions sont disponibles ci-dessous.

Tirage du mardi 19 octobre 2021

4-20-36-40-41 et les numéros étoile 1 et 6

Et le My Million : FL 466 0828

Vendredi dernier, le plus gros pactole de l'histoire de l'Euromillions a été remporté, qui plus est, par un joueur qui avait tenté sa chance en France ! En pariant sur les 21, 26, 31, 34, 49, ainsi que les numéros étoile 2 et 5, ce ou cette petite chanceuse est parvenue à empocher les 220 millions d'euros proposés pour la toute première fois lors d'un tirage de l'Euromillions. Quatre à six millions de prises de jeu avaient été enregistrées dans l'Hexagone à l'occasion de ce rendez-vous, selon Le Parisien.

À quand le jackpot à 250 millions d'euros ?

On vous l'a promis, et pourtant, vous n'en avez toujours pas vu la couleur. C'est normal ! Lorsque la Française des jeux a indiqué qu'elle augmentait sa cagnotte record à 250 millions d'euros, contre 190 millions auparavant, il était en réalité question de l'augmenter progressivement. Ainsi, fin 2020, un premier jackpot à 200 millions d'euros avait été proposé. Finalement remporté par un Français, il avait laissé place, quelques mois plus tard, à un nouveau jackpot record de 210 millions d'euros, empoché cette fois par un Suisse. Quelques mois après, c'est donc un nouveau gros lot inédit à 220 millions d'euros qui a été proposé mardi dernier, puis faute de vainqueur, vendredi. Lors du prochain super-tirage de l'Euromillions, la Française des jeux ainsi que ses collaboratrices européennes proposeront une nouvelle cagnotte à 230 millions. Puis, dans quelques mois encore, un gros lot de 240 millions sera mis en jeu avant d'atteindre, pour le plus grand bonheur des participants, le "graal" des 250 millions d'euros. Une fois atteint, il deviendra LA cagnotte plafond de tous les futurs tirages de l'Euromillions. Il va donc falloir être encore un peu patient si vous comptez vous réserver pour ce jackpot...