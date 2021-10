"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 20 octobre 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Onze millions d'euros. C'est le pactole proposé ce mercredi 20 octobre 2021 par la Française des jeux (FDJ), à l'occasion du nouveau tirage du Loto. Mais trouverez-vous les résultats ? Rien n'est moins sûr…

[Mis à jour le 20 octobre 2021 à 18h16] Une sur 19 068 840. Tel est le nombre de chances que vous avez de remporter le tirage du Loto ce mercredi 20 octobre 2021, en ne jouant qu'une combinaison classique, soit cinq chiffres et un N°Chance. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas trop compter sur les 11 millions d'euros que vous pourriez empocher si vous mettiez la main sur le résultat du Loto pour payer votre loyer à la fin du mois ! Dans un petit article fort drôle, le site Welovebuzz s'est d'ailleurs amusé à énumérer différentes situations qui sont plus susceptibles de vous arriver que de remporter le tirage du Loto.

Ainsi, vous serez content d'apprendre que vous avez nettement plus de chance d'être né avec six doigts que de trouver les résultats du Loto. On compte en effet en moyenne une personne sur 20 000 née avec un doigt en plus. Mieux encore, vous avez une chance sur 720 000 "seulement" d'être touché par un… astéroïde. En termes de sensation forte, les deux options devraient toutefois se valoir. Vous allez bientôt devenir parent ? Sachez que vous avez aussi plus de chance de voir votre enfant devenir astronaute que de pouvoir le couvrir d'or grâce à une éventuelle victoire au Loto. Welovebuzz parle d'une chance sur 12 millions. Enfin, vous auriez plus de chance de mourir entre l'achat de votre ticket et le tirage au sort, croit encore savoir Welovebuzz.

"Qu'à cela ne tienne !" estimeront les plus téméraires. Et la Française des jeux ne dira pas le contraire. Comme elle aime le faire remarquer : "100% des gagnants ont tenté leur chance." Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé ou sur le site internet de la FDJ. Moyennant 2,20 euros, vous pourrez investir dans une grille et jouer une combinaison, soit cinq chiffres et un N°Chance donc. Attention, pour être dans la compétition au moment du tirage du Loto, n'oubliez pas de bien valider votre grille ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour le faire. Au-delà, votre combinaison sera en jeu pour le tirage suivant, et rien ne garantit d'ici là que le jackpot soit toujours aussi alléchant… En cas de victoire mercredi soir, celui-ci ne sera en effet que de deux millions d'euros samedi.