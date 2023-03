Astéroïde : 2023 DW menace-t-il vraiment la Terre ?

ASTÉROÏDE. Un astéroïde de la taille d'une piscine olympique pourrait croiser la trajectoire de la Terre en 2046. Si les risques de collision sont minimes, 2023 DW fait actuellement l'objet d'une surveillance étroite de la part de la NASA.

Découvert le 26 février 2023 par un télescope chilien, 2023 DW est un astéroïde qui pourrait entrer en collision avec la Terre le 14 février 2046. D'un diamètre de 50 mètres, l'objet pourrait causer des dégâts conséquents s'il percutait la Terre ou encore un tsunami s'il tombait dans l'océan. Toutefois, la probabilité que cet évènement survienne est très faible et l'astéroïde a de fortes chances de passer non loin de notre planète sans la toucher.

Depuis 2013 et la chute de l'astéroïde de Tcheliabinsk, l'observation et la surveillance des objets célestes qui passent à proximité de la Terre se sont renforcées. Afin de protéger au maximum les populations des dangers liés à ce type de collision, la NASA développe actuellement un télescope spatial d'un genre nouveau. Entièrement dédié à la création d'un inventaire des astéroïdes susceptibles de croiser notre orbite, le NEO Surveyor devrait être lancé en 2026 pour une mission d'au moins 5 ans, rapporte le magazine SciencePost.

L'astéroïde 2023 DW représente-t-il un danger ?

L'astéroïde 2023 DW évolue à une vitesse de 24 kilomètres par seconde à une distance de 19,4 millions de kilomètres de notre planète. Si la NASA a placé l'objet sous surveillance par sécurité, le Bureau de coordination de la défense planétaire qui appartient à l'agence américaine est rassurant. Ce dernier estime en effet que l'astéroïde n'a qu'une chance sur 625 de percuter la Terre lors de son passage à proximité de notre planète en février 2046, selon Franceinfo.

2023 DW devrait donc bel et bien se rapprocher de la Terre en 2046. Cependant il devrait passer à plus d'1,8 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes, ce qui représente cinq fois la distance Terre Lune. Ces estimations devraient être ajustées et précisées dans les prochaines semaines.

Quel serait l'impact de l'astéroïde 2023 DW sur Terre et quelles conséquences ?

Si l'astéroïde 2023 DW percutait la Terre le 14 février 2046, il est probable que l'impact se produirait dans un couloir reliant le Sri Lanka et le nord-est des États-Unis. Les risques que l'objet rencontre la terre ferme sont faibles puisque cette zone est principalement recouverte d'océans. L'astéroïde pourrait alors provoquer un tsunami provoquant des dégâts sur les côtes. Si l'objet percutait une zone habitée, les risques humains seraient conséquents. En effet, le choc pourrait détruire une ville de la taille de Lyon.

2023 DW n'est pas sans rappeler le superbolide de Tcheliabinsk qui avait été à l'origine de 2 000 à 3 000 blessés en 2013 lors de sa chute en Sibérie. Il était cependant plus petit que l'astéroïde qui nous intéresse. La taille de ce dernier est davantage comparable à celle de l'objet tombé en 1908 également en Sibérie au cours de l'évènement de la Toungouska. L'impact avait avait causé au moins 3 morts et rasé 2 000 kilomètres de forêts dans les environs.

Qu'est-ce qu'un astéroïde ?

Un astéroïde est un objet céleste évoluant en orbite autour d'une étoile. Il est composé de roches et de métaux et constitue un véritable témoin de la formation du système solaire. En effet, la théorie globalement admise est que les astéroïdes sont des fragments rocheux qui ne se seraient pas agglomérés pour former des planètes.

Dans le système solaire, ces objets proviennent de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, qui en contient des centaines de milliers. Les scientifiques soupçonnent Jupiter d'avoir empêché la formation d'une planète dans cette zone à cause de sa force de gravité. Les astéroïdes sont donc des embryons de cette planète qui n'a jamais vu le jour.

Dans la ceinture d'astéroïdes, ces morceaux de roches sont en orbite autour du Soleil. Cependant, il arrive que leur trajectoire soit déviée par la force de gravité d'une planète comme Mars ou Jupiter. Ils se retrouvent alors à quitter leur orbite initiale et peuvent ainsi croiser l'orbite de la Terre : on les appelle alors des géocroiseurs.

La visibilité d'un astéroïde dépend de nombreux paramètres comme la distance qui nous sépare de l'objet ou encore sa taille et sa position par rapport au Soleil. Certains astéroïdes, relativement rares, sont visibles à l'œil nu lorsqu'ils passent à proximité de notre planète. Pour d'autres, il vous faudra une paire de jumelles d'astronomie ou encore un télescope pour profiter du spectacle.

​​​​​​​Pour les curieux, la NASA a mis en ligne un outil qui permet de suivre les trajectoires de différents objets célestes comme des astéroïdes, mais également des comètes. Vous pourrez ainsi rester à l'affût de ces visiteurs de l'espace.