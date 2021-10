Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 30 octobre 2021, 15 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - À l'occasion du week-end d'Halloween, la FDJ met en jeu la somme de quinze millions d'euros. Une nouvelle occasion pour les parieurs de remporter un tirage du Loto qui pourrait leur permettre de démarrer une nouvelle vie. Les résultats seront connus dans le courant de la soirée.

Et si vous vous laissiez emporter par le frisson d'Halloween en tentant de remporter le jackpot du Loto mis en jeu à l'occasion de ce week-end spécial ? Rien d'effrayant au programme, si ce n'est la possibilité de gagner la somme de 15 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux (FDJ). Alors, avant d'emmener vos enfants faire du porte-à-porte pour réclamer des friandises, de rejoindre des amis dans un manoir hanté ou encore de rejoindre votre cher et tendre pour un escape game palpitant, vous avez encore l'opportunité de jouer pour ce tirage Loto du 30 octobre. Et si vous ne remportez pas le jackpot de rang 1, vous serez peut-être l'un des chanceux qui remporteront l'un des dix codes gagnants à 20 000 euros. Les résultats seront disponibles sur cette page dans le cours de la soirée.

Mais pour espérer empocher une telle somme, il faut jouer ! Les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, il vous suffit de vous rendre chez un buraliste et de lui acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportez le jackpot de 15 millions d'euros mis en jeu ce samedi. Sur cette grille, il faudra ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les quinze millions seront à vous, sauf si quelqu'un d'autre a coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers d'entre-nous, il est également possible de jouer sur Internet. Dans ces deux situations, il vous faut bien entendu être majeur !