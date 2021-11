Hijab signe de liberté : le Conseil de l'Europe fustigé pour une campagne de communication

HIJAB. Une campagne publicitaire estimant que "la liberté est dans le hijab" a suscité de vives critiques mardi 2 novembre 2021. Le projet visant à lutter contre des messages anti-musulmans a été retiré des réseaux sociaux.

"La liberté est dans le hijab" : c'est avec l'une de ces affiches que le Conseil de l'Europe s'est attiré les foudres mardi 2 novembre 2021. Cette organisation, extérieure à l'Union européenne, qui milite pour les droits de l'homme et la démocratie, a lancé une campagne publicitaire pour diffuser des "messages sur la lutte contre le discours de haine anti-musulman". Sur son site internet, divers visuels autour du port de ce voile couvrant la tête des femmes musulmanes sont proposés, avec plusieurs slogans : "mon voile, mon choix", "apporte de la joie et accepte le hijab", "la beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab".

Une campagne lancée le 28 octobre sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup fait réagir, notamment dans la classe politique. "Non, le voile n'est pas un vêtement comme un autre, il n'est pas symbole de liberté mais de soumission", a lancé Valérie Pécresse. Pour la présidente de la région Île-de-France, "le rôle de l'Europe, c'est de soutenir les femmes qui se battent dans le monde pour le droit de le retirer". Valérie Boyer, sénatrice LR, parle du hijab comme représentant "un interdit de liberté, un interdit d'égalité, un interdit de fraternité". Marine Le Pen ou encore Eric Zemmour n'ont pas manqué de fustiger cette promotion du voile, tout comme l'ex-ministre des Droits des femmes sous la présidence de François Hollande, Laurence Rossignol : "Rappeler que les femmes sont libres de porter le hijab (dans le respect des lois de chaque état membre, en France celle de 1905 et 2004) est une chose. Dire que la liberté est dans le hijab, en est une autre. C'est en faire la promotion. C'est le rôle du conseil de l'Europe ?", s'est-elle interrogée.

La campagne supprimée des réseaux sociaux

Selon le Conseil de l'Europe, cité par Le Figaro, les tweets "faisaient partie d'un projet conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne". Sur Twitter, une brève réaction à la polémique a été diffusée par l'institution : "Porter ou non un symbole religieux est une liberté individuelle en vertu des participants à l'atelier de la Convention européenne des droits de l'homme". L'organisation prône "le respect de ceux qui décident de ne pas porter le hijab et de ceux qui le font". La campagne publicitaire a finalement été supprimée des réseaux sociaux. Les affiches restent toutefois visibles sur le site internet du Conseil de l'Europe.

En 2018, un mouvement de protestation avait été lancé en Iran contre le port obligatoire du voile. Des vidéos dans lesquelles les femmes ne le portant pas ou mal selon la législation avaient été diffusées avec le hashtag #MyCameraIsMyWeapon (ma caméra est mon arme, ndlr). C'est dans ce même pays qu'en 2019, l'avocate Nasrin Sotoudeh, militante des droits humains et avocate de femmes ayant enlevé leur voile dans l'espace public en Iran, avait été condamnée à dix ans de prison et 148 coups de fouet pour "incitation à la débauche". En 2019 également, une campagne avait été lancée en Algérie pour dénoncer le port du voile sous la pression sociale.