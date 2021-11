Cop26 à Glasgow : enjeux, objectifs, programme… A quoi sert ce sommet ?

COP26. Depuis le 31 octobre se tient la Cop26 à Glasgow. Un sommet mondial sur le climat réunissant près de 200 pays. Quels sont les enjeux ? Avec quels objectifs ? Comment cela va-t-il se dérouler jusqu'au 12 novembre ? On fait le point.

"Paris a fait une promesse, Glasgow doit la tenir". L'enjeu de la Cop26 est résumé par son président, Alok Sharma. Le 31 octobre s'est ouverte la grand-messe mondiale de l'environnement dans la plus grande ville écossaise. Des dirigeants venant de près de 200 pays à travers le monde, des ONG, des chefs d'entreprise, des journalistes... au total, environ 30 000 personnes participent à ce rendez-vous annuel autour de l'avenir de la planète. Initialement prévue en 2020, la Cop26 avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Comment est organisé cet immense rassemblement planétaire ? Pourquoi autant de monde est réuni ? Eclairage.

La Cop26 est l'acronyme de la 26e édition de la Conférence des parties. Il s'agit d'un organe qui regroupe les pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 197 pays sont actuellement signataires de cet accord, initié lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. Depuis 1995, chaque année, les pays se retrouvent pour trouver des solutions face au changement climatique. C'est ainsi que Paris avait accueilli, en 2015, la Cop21.

Depuis le 31 octobre, et jusqu'au 12 novembre, les représentants de chaque pays discutent et mènent des tractations pour poursuivre la feuille de route édictée à Paris il y a six ans en vue, notamment, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais également de pousser les pays les plus riches à aider les plus pauvres dans la transition écologique. Les chefs de l'Etat remonteront à la tribune pour prononcer leurs discours les 9 et 10 novembre prochains afin de détailler les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre. Par ailleurs, plus de 200 évènements sont organisés en quinze jours, rassemblant des personnes issues de la société civiles, des associations ou ONG.

Cinq ans après la ratification historique des accords de Paris, la Cop26 est vue comme "la dernière grande opportunité de reprendre le contrôle" sur le climat, à en croire les organisateurs. Ainsi, il s'agit premièrement d'accélérer les engagements pris en 2015 pour limiter l'augmentation du réchauffement climatique en dessous des 1,5°C d'ici 2030, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 45%, l'objectif final étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il s'agira également d'évoquer la tarification carbone, c'est-à-dire les montants à payer selon les tonnes de CO2 émises, sur le principe de pollueur-payeur.

L'autre principal objectif est le soutien des pays riches vers les pays pauvres afin de les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs. 100 milliards de dollars (86 milliards d'euros) doivent être déboursés chaque année pour les plus démunis. Or, les derniers chiffres de 2019 font état d'une cagnotte s'élevant à 79 milliards de dollars (68 milliards d'euros).