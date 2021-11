"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Avez-vous su découvrir la combinaison gagnante qui permettait à un parieur européen de remporter 89 millions d'euros ce mardi 9 novembre ? Les résultats sont désormais disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 9 novembre 2021 à 21h48] Et si vous démarriez cette rentrée automnale en remportant le tirage Euromillions, qui s'élevait ce mardi 9 novembre 2021 à 89 millions d'euros ? L'idée était alléchante, d'autant plus que certains ont déjà entamé leurs achats de Noël et voient leur budget fondre comme neige au soleil. Grâce à la loterie européenne, vous auriez pu vous permettre des folies en utilisant un budget plus souple, et c'est un euphémisme. Il vous aurait ainsi permis faire plaisir à vos proches sans avoir à craindre le montant de la facture ou même un éventuel refus émetteur de la part de votre banque. Malheureusement, ou heureusement, le jackpot de ce mardi 9 novembre 2021 n'a pas été remporté. Les résultats de l'Euromillions sont désormais disponibles sur cette page.

Le tirage de l'Euromillions du 9 novembre 2021 :

17-25-26-33-36 et les étoiles : 1-8

Code MyMillion : IM 785 5464 (Bourgogne-Franche-Comté)

Vous aviez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance de remporter ce tirage Euromillions. Grâce à la Française des jeux (FDJ), vous pouviez devenir (très) riche. Encore fallait-il jouer. Pour ce faire, rien de plus simple : vous pouviez vous rendre chez votre buraliste le plus proche pour lui acheter une grille d'une valeur de 2,50 euros sur laquelle vous devez choisir au cinq chiffres compris entre 1 et 50 puis deux numéros étoile compris entre 1 et 12. Les plus casaniers n'auraient même pas à quitter leur canapé car il est également possible de jouer en ligne. Dans ces deux cas il fallait néanmoins être majeur.

20 millions d'euros au tirage du Loto

Et il n'y a pas que le tirage Euromillions qui vous permet de devenir riche par le plus grand des hasards. Ainsi, en loupant celui de ce mardi, il vous sera possible de vous rattraper en jouant au Loto dès le mercredi 10 novembre. Une belle occasion de remporter les vingt millions d'euros, fruit de la cagnotte mise en jeu à l'occasion des festivités d'Halloween et jamais découverte. De plus, au Loto, les statistiques de trouver le résultat sont nettement plus importantes qu'à l'Euromillions. Vous avez une chance sur 19 068 840 au Loto, contre une sur 139 838 160 à l'Euromillions. Mais pourquoi pas vous ?