"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Ce mercredi 17 novembre 2021, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter la jolie somme de 23 millions d'euros. Avez-vous trouvé les bons résultats ?

En ce mois de novembre, parfois morose, ce mercredi pourrait vous embellir ces journées grises. En effet, la Française des jeux (FDJ) proposait un nouveau tirage du Loto avec en jeu plus de 23 millions d'euros à gagner. Toutefois, personne n'a réussi à trouver les bons résultats du Loto cette fois-ci, que nous vous dévoilons tout de même !

Le tirage du Loto du mercredi 17 novembre :

4 - 36 - 37 - 40 - 43 et le numéro chance le 6

Option second tirage : 9 - 19 - 32 - 36 - 38

10 codes gagnants à 20 000€ : A 6004 0218 - B 6830 3306 - C 7747 1524 - F 3611 0531 - F 7031 4799

H 2666 1890 - K 3248 6859 - L 3131 1317 - N 3949 7617 - T 3508 889

Joker + : 8 176 862

Malheureusement, personne n'a réussi à découvrir les résultats de ce mercredi soir. Raison de plus pour tenter votre chance au prochain tirage du samedi 20 novembre 2021, où la cagnotte s'élèvera à 24 millions d'euros. Vous n'avez jamais joué ? Les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, rendez-vous chez un buraliste afin d'acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportiez le jackpot de 23 millions d'euros mis en jeu ce mercredi. Sur cette grille, il faut ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Alors, allez-vous tenter votre chance ?

Parfois, la cagnotte du Loto peut faire de grands heureux. C'est par exemple le cas de cette petite famille originaire de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. D'après actu.fr, le 20 septembre dernier, un père et son fils ont remporté la belle somme de 4 millions d'euros au Loto. Voici d'ailleurs quelques années que ces deux hommes avaient pris l'habitude de jouer ensemble à la célèbre cagnotte. "Quand nous nous retrouvons pour valider nos grilles, c'est un moment privilégié où nous aimons échanger, discuter, partager", racontent ces derniers.