"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 novembre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS LOTO. - Nouveau tirage du Loto ce mercredi 24 novembre 2021 avec à gagner plus de 26 millions d'euros. Il n'est désormais plus possible de jouer, mais les résultats arrivent bientôt !

[Mis à jour mercredi 24 novembre 2021 à 20h20] Et voici le jackpot ! Ce mercredi 24 novembre 2021, la Française de jeux (FDJ) propose un nouveau tirage du Loto. Et la somme n'est pas anodine...il s'agit de la somme la plus haute jamais atteinte par un tirage du Loto. Ce jour historique, c'était le 11 septembre dernier après treize tirages consécutifs sans gagnant. Pour devenir le prochain grand vainqueur de cette belle somme, il vous faudra trouver les bons résultats du Loto. Si le jeu est désormais fermé, il faudra patienter encore quelques minutes pour découvrir les résultats.

En réalité, la cagnotte du Loto pourrait atteindre jusqu'à 49 millions d'euros. En effet, la somme sera bloquée à la suite de 36 tirages consécutifs sans gagnant. Mais d'après Tirage-gagnant.com, le gain maximum est en fait bloqué à 38 millions d'euros. Une somme jamais atteinte.

Quelles sont les conditions pour jouer ? Elles restent assez simples, il faut être majeur et domicilié en France ou à Monaco. C'est bon pour vous ? Alors rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée. Vous vous demandez comment choisir ses numéros ? C'est très simple ! Il faut cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10.