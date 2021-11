"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. - Nouveau tirage du Loto ce mercredi 24 novembre 2021 où 26 millions d'euros pouvaient être remportés. Si personne n'a réussi à trouver les bons résultats, le prochain tirage atteindra un niveau record, samedi 27 novembre.

[Mis à jour mercredi 24 novembre 2021 à 21h10] Ce mercredi 24 novembre 2021, la Française de jeux (FDJ) proposait un nouveau tirage du Loto. Et la somme n'était pas anodine...il s'agit de la somme la plus haute jamais atteinte par un tirage du Loto… 26 millions d'euros ! Le pactole maximal avait été remporté le 11 septembre dernier. Mais ce mercredi, personne n'a réussi à trouver les bons résultats du Loto. Les voici :

Le tirage du Loto du lundi 22 novembre 2021 :

14 - 24 - 34 - 39 - 47 et le numéro chance : 8

Joker+® : 3 351 986

10 codes gagnants à 20 000€ : G 0312 0173 - G 5367 9900 - H 8504 4815 - N 3540 7368 - P 1938 3713

P 3915 7931 - Q 1195 4099 - T 5158 1846 - V 3686 0730 - V 7045 6556

Samedi 27 novembre, ce sera plus de 27 millions d'euros proposés par la FDJ ! C'est une somme record pour le Loto. En réalité, la cagnotte du Loto pourrait atteindre jusqu'à 49 millions d'euros. En effet, la somme sera bloquée à la suite de 36 tirages consécutifs sans gagnant. Mais d'après Tirage-gagnant.com, le gain maximum est en fait bloqué à 38 millions d'euros. Une somme jamais atteinte.

Quelles sont les conditions pour jouer ? Elles restent assez simples, il faut être majeur et domicilié en France ou à Monaco. C'est bon pour vous ? Alors rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée. Vous vous demandez comment choisir ses numéros ? C'est très simple ! Il faut cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10.