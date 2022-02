"DIRECT. Convoi de la liberté en France : suivez la situation à Paris ce dimanche, quel trajet pour la suite ?"

CONVOI DE LA LIBERTE. Des milliers de participants au mouvement "convoi de la liberté" ont tenté de rejoindre les Champs-Élysées, à Paris, samedi 12 février. La préfecture maintient son dispositif jusqu'au lundi 14 février. Ce dimanche, les manifestants reprennent la route direction Bruxelles, pour un grand rassemblement européen lundi. Suivez l'avancée du mouvement en direct.

Convoi de la liberté Canada L'essentiel Malgré l'interdiction de manifester dans les rues de la capitale du 11 au 14 février, des milliers de participants au "convoi de la liberté" ont tenté de bloquer le centre de Paris samedi 12 février 2022 pour manifester tout le week-end. Après un samedi marqué par des perturbations de circulations et des heurts avec la police mais sans blocage de la capitale, les manifestants du "convoi de la liberté" reprennent la route pour Bruxelles, ce dimanche 13 février. Un grand rassemblement est prévu lundi 14 février en présence des "convoyeurs" de différents pays européens.

À Paris, la Préfecture de police a annoncé maintenir le dispositif en place ce dimanche. Près de 7 200 policiers et gendarmes ont été déployés "pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules". Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l’ordre sont intervenues, aux alentours des Champs-Élysées et dans le bois de Boulogne pour disperser les derniers participants à cette manifestation interdite.

Samedi 12 février, les policiers ont procédé à plus de 500 verbalisations pour "participation à une manifestation non-autorisée", selon la Préfecture de Police de Paris. Plus de 90 interpellations ont également été signalées.

Venu du Canada, le mouvement regroupe des personnes opposées à l'obligation vaccinale, aux mesures sanitaires de restrictions et reprenant plusieurs revendications sociales jadis portées par les Gilets jaunes (dont notamment la dénonciation de l'augmentation du coût de la vie et de la diminution du pouvoir d'achat). Avec, en tête, la nécessité de "récupér[er] leurs libertés, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation et à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre constitution", martèlent-ils. Ils souhaitent ensuite rejoindre Bruxelles.

11:37 - Une enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un policier braquer un automobiliste La préfecture de police de Paris a annoncé sur Twitter qu'elle "fait diligenter" une enquête administrative après la diffusion d'une vidéo tournée samedi 12 février pendant une manifestation interdite du "convoi de la liberté" à Paris. Sur les images diffusées dans le journal de 20h de TF1, on voit un policier braquer son arme de service sur le conducteur d'une voiture, à l'issue d'une course poursuite au niveau de l'Arc de Triomphe. Un policier a braqué son arme sur un automobiliste du convoi de la liberté. #ChampsElysees #convoisdelaliberte #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/GfAMQIj9Uw — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) February 12, 2022 11:08 - Une manifestante témoigne des revendications de l'opération "convoi de la liberté" Une manifestante du "convoi de la liberté" qui a réussi à entrer dans Paris a témoigné dans le journal La Depêche, ce dimanche. Malgré plusieurs "contrôles d’identité et des verbalisations" effectuées par la police, "nous nous sommes baladés dans la ville à plusieurs camping-cars", a-t-elle indiqué. "Le mouvement des 'Gilets jaunes' a été formidable mais il n’a pas abouti alors que ses revendications étaient basiques : vivre dignement, partager les richesses, écouter le peuple avec l’avènement d’une VIe République, etc. On ne demande pas la lune. Après cela, il y a eu le covid et ses lois liberticides. Le fil directeur de ce convoi, c’est le pass vaccinal qui crée des inégalités de droits", a-t-elle ajouté. Elle a prévu de reprendre son camping-car pour poursuivre sa route ce dimanche, en direction de Bruxelles. 10:43 - Jérôme Rodrigues interpellé par la police à Paris Jérôme Rodrigues, une des figures des "gilets jaunes" et soutien actif des convois anti-mesures sanitaires, a été interpellé samedi en marge des manifestations à Paris. Il a été arrêté aux abords de l'Élysée, en tant qu'organisateur d'une manifestation interdite par le préfet de police de Paris. Symbole du mouvement des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues s'est revendiqué sur les réseaux sociaux comme faisant partie des organisateurs des convois autoproclamés "convois de la liberté". 10:27 - Plus de 90 interpellations après les manifestations du "convoi de la liberté" 81 personnes sont en garde à vue à Paris, ce dimanche, selon BFMTV. Les forces de l'ordre ont procédé samedi 12 février à Paris à 97 interpellations et 513 verbalisations de sympathisants de l'opération "convoi de la liberté", selon un bilan global communiqué dimanche par la préfecture de police de Paris. 10:18 - La Préfecture de police maintient son dispositf à Paris ce dimanche À Paris, la Préfecture de police a annoncé maintenir le dispositif en place ce dimanche. Près de 7 200 policiers et gendarmes ont été déployés "pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules". Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l’ordre sont intervenues, aux alentours des Champs-Élysées et dans le bois de Boulogne pour disperser les derniers participants à cette manifestation interdite.



Quelles dates pour le convoi de la liberté en France ?

L'édition française du convoi de la liberté se déroule du 9 au 13 février, en France, puis à Paris. Des départs de convois d'automobilistes à destination de la capitale ont débuté aux quatre coins de la France dès le mercredi 9 février, et se sont poursuivis ces jeudi 10 et vendredi 11 pour rejoindre la capitale. Le 14 février, ceux qui sont surnommés les "convoyeurs" appellent à rejoindre Bruxelles, capitale belge mais aussi capitale de l'Europe, où ils espèrent une convergence symbolique européenne de plusieurs branches du mouvement du Convoi de la liberté. A noter que Bruxelles, comme Paris, a interdit la manifestation.

Sur les pages Facebook et les comptes Twitter fleurissent les cartes assurant retracer les trajets qu'emprunteront les camions qui participeront au Convoi de la liberté. En voici une à titre informatif, relayée depuis le site Convois France, à prendre avec précaution bien entendu, puisque aucune organisation constituée n'a réellement établi de tracé ni encore demandé d'autorisations aux autorités. Cette carte est actualisée très régulièrement :

Qui est derrière le convoi de la liberté en France ?

A l'origine de l'appel à l'immobilisation ? Des anti pass sanitaire et vaccinal, des antivax et, globalement, des personnalités opposées à la politique menée par l'exécutif. Ses organisateurs précisent, sur les différents groupes Facebook relayant le mouvement, ne cautionner "aucune forme de violence quelles qu'elles soient dans le Convoi de la liberté, afin de respecter l'esprit joyeux du convoi". L'un des organisateurs, autoproclamé porte-parole du mouvement du Convoi de la liberté répondant au pseudo de Rémi Monde, est l'un des représentants qui se détache : ancien autoentrepreneur en menuiserie de la Drôme, il avait participé à la Nuit Debout (un ensemble de manifestations en 2016 contre la loi Travail). Maria C et Marisa sont également deux noms qui reviennent : la première est infirmière dans les Hautes-Alpes et s’était notamment illustrée sur le plateau de l’antenne locale BFM DICI, en énonçant des contre-vérités sur le Covid-19, indique Franceinfo. La seconde est enseignante à Troyes et une opposante farouche du pass vaccinal. Et parmi les participants ? Antivax, anti-pass sanitaire et vaccinal, opposants à Emmanuel Macron, adeptes d'Eric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon, Gilets jaunes et de nombreux autres adhèrent pêle-mêle au Convoi de la liberté. Auprès du Figaro, le sociologue et professeur émérite à la Sorbonne Michel Maffesoli analyse : "Tous ne sont pas antivax, mais beaucoup en ont marre d'une société de contrôle". Pour lui, les participants à cette manifestation "ne se reconnaissent plus dans la gestion de l'épidémie". En outre, le sociologue indique qu'un tel mouvement n'est pas surprenant : "Nous vivons un moment de déconnexion entre le peuple et les élites, définies comme celles ayant le pouvoir de dire ou de faire. Ce n'est pas la première jacquerie de ce genre que nous connaissons". Pour lui, "les 'gilets jaunes' en étaient", déjà "une expression, les manifestations du samedi ou les rassemblements juvéniles et musicaux aussi".

Le mode d'organisation, via les réseaux sociaux, n'est effectivement pas sans rappeler celui des Gilets Jaunes en 2018/2019 - pour rappel, les organisateurs des manifestations sur les ronds-points utilisaient énormément les réseaux sociaux afin de mobiliser les contestataires. D'autant plus que, sur ces pages, les revendications sociales déjà soulevées lors du mouvement Gilets Jaunes sont reprises, avec notamment une contestation de la hausse des prix du carburant et, de manière plus générale, de "l'augmentation du prix de la vie", rapporte Actu Paris. Selon les organisateurs, le Convoi de la liberté vise, en France, à ce que les citoyens "récupèr[ent] leurs libertés, leurs droits fondamentaux, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation et à la culture, le respect des valeurs essentielles de notre constitution" et disent "stop au sacrifice des enfants et de la jeunesse, cessons la maltraitance subie quotidiennement". Si certaines personnalités politiques, comme le candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle 2022 Florian Philippot ou encore le soutien d'Eric Zemmour Jean-Frédéric Poisson, ont soutenu le mouvement, la branche française du Convoi de la liberté se revendique apolitique. Les organisateurs dénoncent d'ailleurs la récupération politique dont ils sont victimes.

L'importance de Facebook dans l'organisation du mouvement en France

Le groupe Facebook français "Convoi de la liberté" rassemble 254 000 personnes (son équivalent Telegram, 13 000) au moment où nous écrivons ces lignes, alors que la page "On bloque tout le convoi" a déjà réuni 9 000 personnes sur le réseau de Mark Zuckerberg et 15 000 sur Telegram. "Convoy France" rassemble, pour sa part, 23 000 sympathisants. Les profils observables sur ces pages sont particulièrement hétérogènes, en-dehors des routiers, des "insoumis" aux militants RN, en passant par des gilets jaunes, des restaurateurs, des Anonymous, des "coachs en confiance" ou encore des spécialistes en "vibration" - "opposés aux vaccins anti-Covid-19 et promoteurs de traitements alternatifs contre l'épidémie (hydroxychloroquine, ivermectine…)", note Le Monde.

Sur les pages, nombreux sont ceux qui promettent de fournir logement, couvertures, boissons et nourriture afin de rassembler le plus de manifestants possibles à Paris. D'autres utilisent les réseaux sociaux afin de proposer (ou demander) du covoiturage pour pouvoir participer au convoi. On note aussi une certaines méfiance à l'égard des médias sur ces pages. En outre, on remarque, depuis la profusion de ces groupes, que de plus en plus d'automobilistes abordent désormais la mention "Je soutiens le convoi de la liberté" sur une feuille A4 ou un sticker sur le tableau de bord de leur véhicule.

Jusqu'ici, il est considéré comme peu probable que la mobilisation ait la même envergure qu'au Canada, souligne le Huffington Post, ne serait-ce que parce que les camionneurs français ne sont que très peu, voire pas du tout, concernés par l'obligation vaccinale - là où leurs homologues outre-Atlantique le sont. En outre, rappelle Franceinfo, les syndicats de routiers ont indiqué qu'ils ne participeraient pas au convoi. Enfin, Christophe Denizot, secrétaire général de la Fédération Sud-Solidaires des transports routiers, qui se désolidarise de ce mouvement, note auprès du Monde que "contrairement au Canada, nous ne sommes pas propriétaires de notre camion, si on participe à ce convoi, on peut se voir retirer notre permis et être viré pour entrave à la liberté de circulation". Bien que la mobilisation s'annonce moindre, l'initiative est prise très au sérieux par les autorités. Auprès de l'Agence France-Presse (AFP), une source policière assurait ainsi que seraient mis en place, en prévision de la mobilisation, "des dispositifs de vigilance". "L'évaluation de la menace potentielle fait encore l'objet d'analyses par les services de renseignement, compte tenu du contexte électoral et de la volonté de jouer le mimétisme avec le mouvement canadien", ajoute la même source. Mardi 8 février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se voulait, lui aussi, confiant : "Aujourd’hui, nous n’avons pas de renseignements qui nous démontrent que cela s’organise dans des proportions qui seraient importantes", affirmait-il.

Ainsi, France Télévisions rapportait mercredi 9 février qu'Emmanuel Macron aurait donné pour ordre de "surveiller tout cela de près". L'objectif du président de la République, selon le membre de l'exécutif qui a indiqué cela au média ? "Ne pas laisser installer l'idée que la liberté est incarnée" par ces manifestants. Christophe Castanet, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, affirmait pour sa part, jeudi 10 février, comprendre "l'inquiétude de ceux qui veulent manifester contre les outils de combat contre la Covid-19". Il s'est également voulu rassurant : "Nous ne sommes pas accros" au pass vaccinal, a-t-il affirmé, espérant que, "quand les hôpitaux ne seront plus sous une pression trop forte, à ce moment-là, il faudra lever les restrictions. Gabriel Attal évoque la perspective de fin mars, je souhaite que nous puissions la tenir". Et d'assurer : "Personne ne sait qui est à l'origine du mouvement [...] Ce sont des femmes et des hommes qui pour certains sont complotistes".

Quid du mouvement à Bruxelles ?

Les initiatives faisant écho au mouvement canadien se multiplient dans le monde, notamment aux Pays-Bas (Leeuwarden), en Allemagne (Schwerin) ou encore en Australie (Canberra). A Bruxelles, il est prévu que le convoi d'automobilistes qui doit passer par Paris ce week-end déferle également le 14 février.

Qu'est-ce que le convoi de la liberté au Canada ?

Le "Freedom Convoy" naît au Canada à la suite de la mise en place de l'obligation vaccinale des camionneurs. Contestant donc d'abord, en premier lieu, la vaccination imposée, le mouvement s'étend ensuite à la demande de levée de toutes les restrictions sanitaires. Certains manifestants exigent aussi la démission de Justin Trudeau, Premier ministre du pays. Concrètement, ce sont des dizaines de convois de camions qui, empruntant des itinéraires multiples leur traverser toutes les provinces canadiennes, rejoignent ce 29 janvier la colline du Parlement, à Ottawa, afin de faire le siège du Parlement. Les camionneurs y étant rejoints par des centaines de manifestants, le centre-ville est rapidement paralysé. Les capitales du Québec, de Colombie britannique et de l'Ontario sont, elles aussi, investies par des convois de camions. Parmi les routiers, certains arboraient des drapeaux confédérés, nazis ou affichant "Trump 2024".

Ce dimanche 6 février, le maire d'Ottawa Jim Watson a déclaré l'état d'urgence face à la paralysie de sa ville. L'édile a notamment indiqué que "des milliers de manifestants contre des centaines de policiers, ce n'est pas assez, on doit s'assurer que l'ordre revienne dans notre ville", ajoutant que des effectifs supplémentaires de forces de l'ordre allaient être déployées. En parallèle, ce même 6 février marquait le deuxième jour de manifestations de soutien aux camionneurs à Toronto, Vancouver ou encore à Québec. Pour le moment, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, exclut toujours toute intervention de l'armée.