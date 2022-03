"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 mars 2022, 11 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. La Française des jeux (FDJ) propose de remporter 11 millions d'euros à l'occasion du tirage du Loto de ce mercredi 9 mars 2022. Trouverez-vous les résultats ?

Avis aux amateurs de belles cagnottes ! Mercredi 9 mars 2022, la Française des jeux propose un jackpot qui devrait motiver les troupes. Pas moins de 11 millions d'euros sont en effet promis à qui trouvera le résultat du Loto. Comme lors de chaque tirage du Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le tirage aura lieu dans la foulée et les résultats seront délivrés sur le site de la FDJ, ainsi que sur TF1 et bien entendu, sur cet article, vers 21 heures.

Vous souhaitez participer ? N'attendez plus ! Rendez-vous dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou directement sur son site internet. Là, muni de 2,20 euros, soit le prix d'une grille classique, il vous suffira de cocher cinq chiffres parmi les 49 possibles et un N°Chance entre les 10 proposés. À noter que grâce à ce fameux N°Chance, vous avez une chance sur 10 de jouer gratuitement, car si vous cochez le bon, votre mise de 2,20 euros vous sera entièrement remboursée. Une fois votre combinaison désignée, n'oubliez pas de valider votre grille, sinon elle ne sera pas prise en compte pour le tirage du Loto du jour.